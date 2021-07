Periodo de gracia: ¿cuándo debe retomar el pago de su crédito?

En medio de una serie de dudas sobre la finalización del periodo de gracia para créditos bancarios reprogramados o refinanciados, el Ministerio de Economía ratificó que este beneficio no culminó en junio y se mantiene vigente. Al tratarse de trámites particulares entre el prestatario y la entidad financiera, el pago de las cuotas está en función de la fecha de negociación.

El director de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, indicó que el periodo de gracia de seis meses para capital e intereses se calcula de forma diferente para cada prestatario. Su finalización depende de cuándo se firmó la adenda, es decir, la modificación al contrato de préstamo original que dio curso a la reprogramación o refinanciamiento.

A diferencia del diferimiento que se aplicó en 2020, el periodo de gracia acordado en 2021 está dirigido a los prestatarios que soliciten la reprogramación o refinanciamiento de sus créditos, para lo cual deben firmar una adenda.

La reprogramación o refinanciamiento inicia cuando el prestatario solicita a la entidad financiera acogerse al beneficio. A partir de ese momento deja de pagar sus cuotas, pero aún no corre el periodo de gracia de seis meses, ya que éste iniciará recién cuando se firme la adenda al contrato.

A este tiempo de trámite de la adenda se le denomina periodo de prórroga. En algunos casos se extiende entre dos y tres meses. El prestatario debe firmar la adenda para recién ingresar al periodo de gracia de seis meses.

Según datos del Ministerio de Economía, si una persona solicitó acceder al beneficio en enero y firmó su adenda en abril, el periodo de gracia se computa desde mayo hasta octubre, de modo que el deudor retomará sus pagos en noviembre.

“Cada persona tiene calendario propio, no existe una finalización homogénea, depende de cuándo han tramitado la reprogramación y la firma de la adenda al contrato que le permite activar esto”, subrayó Yujra a Radio Fides.

En el país, la cantidad de préstamos bancarios asciende a 1,2 millones, de esa cifra sólo el 30 por ciento reprogramó o refinanció, mientras que un 65 por ciento continúa pagando sus cuotas. Además, Yujra mencionó que aún hay un 5 por ciento que no se acogió al beneficio.

“Un poco más de la mitad de prestatarios van a tener la finalización de sus períodos de gracia entre octubre, noviembre y diciembre (2021). El resto de los solicitantes todavía no han firmado la adenda de su contrato y la regulación de sus pagos será el próximo año, 2022”, dijo.

Aunque el periodo de gracia le permite al prestatario aliviar la presión del pago de los créditos, la medida también tiene efectos negativos. Según el economista Germán Molina, cuando el deudor va postergando el plazo de cancelación, “termina pagando mucho más de lo debido”.

“El monto del crédito se mantiene, sobre eso se calcula el monto de tasa de interés, que suele ser elevado, y que al final del crédito puede llevar a que el cliente pague el doble del préstamo y eso no le beneficia”, dijo.

En tanto, el economista, Alberto Bonadona, considera que los prestatarios hacen esfuerzos para honrar sus deudas y no tener malos antecedentes financieros.

EL PERIODO DE GRACIA TIENE LEVE AFECTACIÓN EN LA BANCA

El economista Alberto Bonadona considera que las entidades bancarias no deberían ser afectadas por este periodo de gracia de los créditos bancarios, debido a que la cantidad de prestatarios que se acoge a la medida representa un porcentaje bajo.

“A los bancos no les conviene que se atrase el pago o entregar más beneficios a los prestatarios, en general eso no le gusta a la banca, pero eso es mínimo, estamos hablando de un 5 y 8 por ciento de clientes, que no va a colocar en riesgo a la banca”, dijo.

En enero de este año, el Ministerio de Economía aprobó el periodo de gracia de seis meses.

En ese entonces, la determinación fue cuestionada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que afirmaba que se debilitaba la cadena de pagos y había riesgo de crisis financiera.

En 2020, el Gobierno aprobó un diferimiento de créditos colectivo que inició en marzo y concluyó en diciembre; éste no requería la firma de una adenda.

