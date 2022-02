Sexta na TV: de JFK Jr. a Snowden, passando por Mulholland Drive , há engenharia e alguma selvajaria

Entornointeligente.com / CINEMA Mulholland Drive

AMC, 22h10

Uma aspirante a actriz chamada Betty. Uma bela morena que ficou amnésica e diz que se chama Rita. Uma estranha caixinha azul. O cruzamento de todos estes universos é Mulholland Drive , um ensaio sobre a dualidade real/irreal, num filme ao estilo enigmático de David Lynch, em que todas as personagens têm outra face. Valeu a Lynch o prémio de melhor realizador no Festival de Cannes ( ex aequo com os irmãos Coen, pel’ O Barbeiro ), categoria em que também concorreu aos Óscares.

The Revenant: O Renascido

Fox, 22h15

Numa expedição ao interior do território americano, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é atacado por um urso e fica à beira da morte, sem ter armas, equipamentos ou mantimentos que o possam ajudar naquela luta desesperada pela sobrevivência. Drama biográfico realizado por Alejandro González Iñárritu, o filme esteve nomeado para 12 Óscares e ganhou três: melhor realizador, actor e fotografia.

Ligações Selvagens

Cinemundo, 22h45

O filme de John McNaughton começa como um genérico em estilo soap , imagem lustrosa a condizer com folhetos de um programa turístico a fazer de cenário a uma narrativa. E pode resumir-se assim: Kelly van Ryan (Denise Richards) tem uma paixão adolescente pelo professor, Sam Lombardo (Matt Dillon), e há um dia em que o visita com uma t-shirt molhada e depois corre pela rua, devastada, acusando-o de a ter violado. Do outro lado da sociedade chega Suzie (Neve Campbell) com a mesma acusação, e Sam tem de consultar um advogado (Bill Murray), que também vive do lado errado de Blue Bay, uma cidade em que as barreiras são ferozmente protegidas.

Snowden

AXN Movies, 22h55

Assinado por Oliver Stone, um filme biográfico sobre Edward Snowden, o homem que, em 2013, revelou uma teia à escala mundial perpetrada pelos serviços de espionagem norte-americanos. Além de Joseph Gordon-Levitt no papel titular, conta com Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Logan Marshall-Green, Timothy Olyphant, Ben Schnetzer, LaKeith Lee Stanfield e Nicolas Cage.

DOCUMENTÁRIOS Dinastias Selvagens

Odisseia, 16h

Três episódios (emitidos de uma vez) revelam sinergias entre animais no topo da cadeia alimentar, que “uniram forças e se tornaram os mais formidáveis colaboradores da natureza”.

I Am JFK Jr.

TVCine Edition, 22h

Personalidades como Robert De Niro, Cindy Crawford, Larry Flynt ou Mike Tyson juntam-se a familiares e amigos de John Kennedy Jr. (1960-1999) para prestar tributo ao “príncipe” do clã Kennedy que morreu, aos 38 anos, juntamente com a mulher e a cunhada, quando o avião que pilotava se despenhou no oceano , na costa de Martha’s Vineyard, Massachusetts. Realizado por Derik Murray e Steve Burgess, o documentário mostra, por exemplo, imagens da sua infância na Casa Branca, ao lado do pai, John F. Kennedy, antes de este ser assassinado.

A Engenharia Que Mudou o Mundo

História, 22h15

Estreia. Depois de se ter debruçado sobre revoluções em áreas como a comida ou as máquinas, o foco vira-se para a engenharia, com uma sugestão para mergulhar “nos alicerces de construções tão emblemáticas como a ponte Golden Gate, a ferrovia transcontinental ou a Estátua da Liberdade”, anuncia o canal. Pelo caminho, contam-se histórias paralelas relacionadas com “rivalidades, egos, intrigas políticas e, é claro, inovações geniais”. Para ver à sexta-feira, sempre em dose dupla.

Savile: O Predador

Crime + Investigation, 22h30

Série documental sobre Jimmy Savile, um famoso apresentador de televisão e radialista que era uma das estrelas mais bem-amadas do Reino Unido até que, em 2011, pouco depois de ter morrido, foi descoberto como um dos maiores abusadores sexuais do país, com centenas de denúncias. O caso é observado à distância de dez anos, numa tentativa de perceber como é que alguém tão famoso conseguiu passar incólume.

SÉRIE Disenchantment

Netflix, streaming

Quarta parte da série de animação Netflix criada pelo cartoonista Matt Groening, o responsável por clássicos como Os Simpsons ou Futurama . É uma fantasia épica medieval satírica centrada em Bean, uma princesa alcoólica e rebelde, com a voz de Abbi Jacobson ( Broad City ).

INFANTIL Peter Rabbit: Coelho à Solta (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Continuação da história iniciada em 2018, também realizada por Will Gluck, que une live-action e animação 3D na adaptação ao cinema da famosa personagem criada por Beatrix Potter. Depois de Bea oficializar a sua relação com Thomas, o pobre animal sente-se posto de parte. Para tornar tudo pior, com a publicação do livro onde Bea relata as aventuras dos coelhos, parece que todos olham Peter de lado. Consumido por um enorme sentimento de abandono, aproveita uma viagem dos seus tutores para fugir de casa.

