PSD vai apresentar queixa crime sobre contagem de votos dos emigrantes

Rui Rio anunciou esta sexta-feira que o PSD vai apresentar uma queixa crime no Ministério Público devido ao processo de contagem de votos dos emigrantes nas últimas eleições legislativas.

“Não vamos deixar passar isto em claro”, disse Rui Rio numa declaração à imprensa, no Porto, considerando que tem de “haver um processo-crime para quem cometeu este crime para que, da próxima vez, estas coisas não aconteçam e não fiquem impunes”.

“Alguém objetivamente cometeu um crime”, acrescentou, sublinhando que houve “dolo” porque os responsáveis “sabiam o que estavam a fazer”.

Subscrever Para Rui Rio, a situação “é intolerável”, uma vez que “violou uma série de pressupostos legais”.

O presidente do PSD fez questão de sublinhar que a queixa “não tem nada de político”, até porque os quatro deputados, divididos entre o PS e o PSD, já foram eleitos, justificando a decisão com a frase: “isto não pode continuar assim”.

Segundo Rio, as pessoas nas mesas, “a maior parte delas do PS”, decidiram não cumprir a lei, pelo que a justiça deve intervir.

Mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram considerados nulos, após protestos do PSD, mas a distribuição de mandatos mantém-se, com PS e PSD a conquistarem dois deputados cada nos círculos da emigração.

Segundo o edital publicado sobre o apuramento geral da eleição do círculo da Europa, de um total de 195 701 votos recebidos, 157 205 foram considerados nulos, o que equivale a 80,32%.

Em causa estão protestos apresentados pelo PSD após a maioria das mesas ter validado votos que não vinham acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor, como exige a lei.

Como esses votos foram misturados com os votos válidos, a mesa da assembleia de apuramento geral acabou por anular os resultados de dezenas de mesas, incluindo votos válidos e inválidos, por ser impossível distingui-los uma vez na urna

