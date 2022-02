Ordenan captura de los “amigos” de Marcos Rojas y del probable sicario

Entornointeligente.com / Olimpia triunfó por 1-0 en Lima , pero el resultado quedó corto por la cantidad de ocasiones que desperdició y la serie contra Universidad César Vallejo por la Fase 1 de la Copa Libertadores continúa abierta. Entre los que desaprovecharon chances está Derlis González , quien tuvo una oportunidad muy clara en un mano a mano con el arquero Carlos Grados . El atacante quiso definir de emboquillada ante la salida del portero, pero abusó de la fuerza y el balón cayó sobre el techo del arco.

🎥🤦🏻‍♂️ O que você fez, Derlis González!?!?!

🤯 O atacante do @elClubOlimpia tentou se consagrar com um gol por cobertura, mas perdeu chance incrível de ampliar o placar diante da @clubucv . #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/kLVm9JtOJr

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 10, 2022 ” Fue lo primero que se me vino a la mente cuando le vi al arquero. En el vídeo se ve que yo ya iba a festejar el gol, pero no se dio. Ahora, a tratar de mejorar en las definiciones y embocarlas en la siguiente que nos toca “, expresó Derlis con relación a la jugada que pudo haber sentenciado la llave en la capital peruana. ” A la hora de la verdad no estamos finos y nos puede costar caro una eliminatoria porque es ida y vuelta “, comentó el exSantos luego de la vuelta del plantel a Asunción .

