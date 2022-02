Entornointeligente.com / Quando no dia 27 de janeiro voltámos a lembrar o Holocausto no Parlamento Europeu, talvez tenhamos pensado que era apenas um momento de gratidão para os milhões que perderam a vida em campos de concentração, por essa Europa fora, por causa da sua etnia ou das suas ideias politicas. Mas, na verdade, nos tempos que correm recordar o Holocausto é muito mais do que isso.

Como lembrou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, “unidos na diversidade, falamos contra os negacionistas do Holocausto, contra os mitos da conspiração, contra a desinformação e contra a violência de todo o tipo que visa e destaca os membros das nossas comunidades. Porque, apesar de décadas de esforços, ainda não fizemos o suficiente para combater a discriminação”.

Nunca foi tão útil lembrar a história europeia dos anos 1920 e 30 para pôr a nu o discurso insidioso dos populismos que grassam em países europeus, incluindo o nosso.

Tal como nessa altura, o discurso começa vestido com uma pele de cordeiro. Não são contra os imigrantes, são apenas a favor de os empregos, as regalias sociais, a segurança e a proteção da vida serem reservados aos que aqui nasceram, filhos, netos, bisnetos, tetranetos dos que também aqui viveram, parecidos entre si nas suas raízes, religião e cor de pele.

Como se muitos dos que aqui vivem não tivessem eles próprios emigrado, ou não descendessem de outros que se movimentaram no território, sempre em toda a história da humanidade, desde as origens, quando os primeiros seres humanos partiram de África para o resto do mundo.

Nesse mesmo dia, numa viagem de táxi em Lisboa, em plena campanha eleitoral, encontrei um motorista com aquele discurso contra os de fora, os que vivem nas “jamaicas” deste mundo, os que deviam era ir para sua terra, sem sequer se interrogar se a terra deles não é precisamente a nossa. Costumo fazer-me de surda e esperar em silêncio gélido que chegue depressa o meu destino, mas já uma vez mandei parar um carro e saí a meio. Nesta viagem, apenas perguntei educadamente se por acaso algum membro da família ou amigo tinha ido alguma vez trabalhar para fora de Portugal. Acho que o senhor pensou que eu estava a mudar de conversa. Respondeu-me que sim, vários, ele próprio tinha estado em França e um tio no Brasil. Desfiou a história da família, que eram pobres e trabalharam muito para juntar alguma coisa e agora ter aquela atividade.

Respondi que ainda bem que tinham podido organizar a sua vida em outras partes do mundo, como tantos portugueses o fizeram sempre. E já mesmo quase a chegar ao meu destino lembrei-lhe que era isso mesmo que aqueles “outros”, que ele queria despachar para a terra deles tentavam fazer em Portugal. Paguei a corrida e saí sem esperar pela resposta, sentindo que seguia o conselho que Margot Friedländer, sobrevivente do Holocausto, nos deixou no parlamento: “Voltei para falar convosco, para vos estender a minha mão, para vos pedir que vos torneis nas testemunhas que nós não poderemos ser por muito mais tempo.” Cá estaremos para essa luta sem cedências e para passar o testemunho aos que vierem a seguir se ainda for necessário.

