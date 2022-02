Las 5 cosas que debes saber este 11 de febrero: Todo sobre el Super Bowl

Entornointeligente.com / Las señales que podrían indicar que Rusia está lanzando una invasión a Ucrania, según EE.UU. ¿Deberías seguir usando mascarillas donde han levantado los mandatos de uso? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1 Todo lo que debes saber del Super Bowl Ya falta poco para el Super Bowl 2022: los Rams de Los Ángeles se enfrentarán a los Bengals de Cincinnati en el SB LVI. Lee aquí a qué hora es el partido y dónde lo puedes ver . También, descubre cuánto cuestan los comerciales que se emitirán durante la transmisión y todas las cifras en dinero que genera el evento deportivo. Además, conoce por qué tu fiesta del Super Bowl será más costosa este año. Finalmente, lo que a muchos más interesa: todo sobre el espectáculo de medio tiempo . Sigue aquí toda la cobertura.

Un convoy de camioneros, como el de Canadá, podría interrumpir el domingo del Super Bowl 2 ¿Deberías seguir usando mascarillas donde han levantado los mandatos de uso? A estas alturas de la pandemia de coronavirus, en Estados Unidos, los mandatos locales sobre el uso de mascarillas están desapareciendo tan rápidamente como el papel higiénico lo hizo de las estanterías de los supermercados hace dos años. A nivel nacional, la orientación de usar tapabocas se mantiene, al menos por ahora. Entonces, ¿debes ponerte una mascarilla o no? Los expertos en enfermedades infecciosas tienen algunos consejos para cualquier lugar en el que vivas .

EE.UU. planea poner a disposición del público 10 millones de dosis iniciales de la vacuna contra el covid-19 para niños menores de 5 años, de ser autorizada 3 Las señales que podrían indicar que Rusia está lanzando una invasión a Ucrania, según EE.UU. Podría ser un ataque cibernético dirigido a la red de energía de Ucrania. O el movimiento de batallones y tanques de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania y hacia el campo de tiro. O tal vez incluso un ataque con misiles de largo alcance. Todos son signos potenciales que los funcionarios estadounidenses y europeos están monitoreando de cerca, lo que podría revelar que el presidente Vladimir Putin está avanzando con una invasión de Ucrania.

4 Llamada entre cancilleres de España y México por declaraciones de AMLO El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, llamó al canciller de México, Marcelo Ebrard, para aclarar los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las relaciones entre ambos países, confirmó un portavoz de la cancillería española a CNN.

Vamos a tener una pausa, no hablé de ruptura con España, dice AMLO 1:12 5 La factura fiscal de Elon Musk en EE.UU.: US$ 11.000 millones. La de Tesla: US$ 0 Elon Musk se ha jactado repetidamente (o, tal vez, se ha quejado) de que pagará más en impuestos federales para 2021 de lo que nadie ha pagado nunca: unos US$ 11.000 millones. Pero al parecer Tesla no pagará ni un centavo.

publicidad A la hora del café Un pequeño diente descubierto en una cueva de Francia pone en duda lo que sabemos sobre los primeros humanos

Un diente de niño descubierto en una cueva de Francia reveló la evidencia más reciente de que los seres humanos —Homo sapiens— vivían en Europa occidenta l.

El príncipe Carlos da positivo de coronavirus por segunda vez

El príncipe Carlos de Gales, hijo de la reina Isabel II y primero en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo en la prueba de covid-19.

SpaceX perderá hasta 40 satélites que acaba de lanzar debido a una tormenta solar

Se espera que hasta 40 de los satélites Starlink de SpaceX se salgan de órbita gracias a un momento inoportuno: la compañía lanzó los satélites directamente a una tormenta solar.

SpaceX podría perder más de 40 de sus satélites. Esta es la razón 1:13 Kim Kardashian explica qué llevó a la ruptura con Kanye West

Kim Kardashian hizo un cambio. En una entrevista publicada recientemente en Vogue, la estrella de realities y magnate explicó que “durante mucho tiempo hice lo que hacía feliz a los demás”.

Kim Kardashian revela que la llevó a separarse de Kanye West 1:02 Los pueblos y ciudades abandonados más fascinantes del mundo

Estos pueblos y ciudades, que en su día fueron lugares prósperos, ahora están abandonados. Sus edificios, calles e incluso autos vacíos se han dejado para que la naturaleza los vuelva suyos con el paso de los años.

La cifra del día 7,5%

Justamente, una medida clave de la inflación alcanzó un máximo de casi 40 años el mes pasado en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor subió un 7,5% en los 12 meses que terminaron en enero.

La cita del día “Si la intención era, por ejemplo, obstruir la justicia, ocultar hechos ilícitos u otra actividad ilegal, eso sería un delito. De lo contrario, es muy incorrecto, pero no hay ningún mecanismo de aplicación ni una sanción penal evidente”

Renato Mariotti, un exfiscal federal, sugirió que Trump puede volver a escapar del peligro legal tras destruir documentos de su presidencia.

Selección del día ¿Se te olvidó el regalo de San Valentín? Estas suscripciones y regalos aún llegarán a tiempo

Regalos de última hora que llegarán a tiempo para San Valentín: todavía puedes dar un gran detalle con estas opciones.

Y para terminar… Una tortuga se “enfrenta” a 3 leones y logra vencerlos contra todo pronóstico

Una tortuga logró vencer a 3 leones en el oeste de la India. Un guardabosques grabó las imágenes cuando uno de los felinos capturó al reptil cerca del agua y este se refugió en su caparazón. Uno de los leones mordía y golpeaba a su presa intentando destruir su coraza. Conoce cómo termina la historia en este video .

