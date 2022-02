Familia de Raida Cóndor tomará acciones legales contra Willax en caso no se rectifique

Entornointeligente.com / El pasado miércoles 9 de febrero el programa de Beto Ortiz emitió un reportaje donde hicieron pasar a Raida Cóndor , activista de derechos humanos y madre de una de las víctimas de la masacre en La Cantuta llevada a cabo por el Grupo Colina, como la terrorista Iris Yolanda Quiñonez Colchado , alias camarada ‘Bertha’ . Esto ha dejado a la familia de ella muy afectada, por lo que tomarán acciones legales.

“Nadie tiene derecho a mancillar y enlodar el nombre de mi madre, el de mi hermano que continúa desaparecido y mi familia. Por eso vamos a interponer un recurso legal y esperamos que estas malas prácticas de los medios de comunicación y periodistas sean sancionados por ser de justicia “, indicó para La República Carmen Amaro, hija de Raida.

Gloria Cano, abogada de la familia y del caso La Cantuta , señaló que primero se enviará una carta notarial a la autora del reportaje (Claudia Toro), al productor del programa Beto a Saber, ya que Beto Ortiz no está en el país. “Primero vamos a exigirles una rectificación y disculpas públicas de este medio, por la infamia que se ha cometido con la señora Raida”, señaló Cano.

PUEDES VER: MIMP aclaró que es falso que Diana Miloslavich se haya fotografiado con ‘camarada Bertha’ Asimismo, mencionó que esta denuncia se agrava más porque tanto Beto Ortiz como Claudia Toro conocen a la activista, luego de que se publicará un tweet donde el conductor indicaba que la información de la reportera de Willax la obtuvo por fuentes policiales.

“Él no puede decir que no conoce a Raida Cóndor. Él es un periodista de investigación y ha entrevistado muchas veces a la señora. No puede decir simplemente que la fotografía se la enviaron de la Dircote”, recalco la abogada.

En la misma línea, l a defensa legal mencionó que enviará una carta al director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para que informe si esas fotografías y datos publicados por Willax fueron proporcionados por esa oficina o si poseen alguna información que haya podido ser mal interpretada o distorsionada. De esa forma, se conocerá si es una excusa del medio para avalar lo que se publicó en redes y se transmitió en televisión nacional.

“Esto se ha hecho con la peor intención de dañar a las víctimas (del Grupo Colina), de dañar a la Ministra de la Mujer sobre su conducta y han publicado cualquier cosa y no les ha importado dañar la reputación de una persona”, sentenció abogada de la familia.

La defensa legal resaltó que si la rectificación no es proporcional al daño que se generó para la señora Raida; se denunciará a los periodistas Claudia Toro y Beto Ortiz, así como al medio de comunicación Willax, por ser parte de esta difamación.

Defensoría del Pueblo emite comunicado rechazando reportaje difamatorio de Willax Asimismo, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el programa de Beto Ortiz rechazándolo y señalando que la libertad de prensa no avala la difamación.

“Rechazamos reportaje del programa Beto a saber de Willax TV, en el que se afirma que Raida Cóndor, madre de estudiante asesinado en 1992 por Grupo Colina, es terrorista. La libertad de prensa no avala la difamación. Exigimos una rectificación inmediata”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de la cuenta de Twitter.

Torres expresa su solidaridad hacia ministra de la Mujer y Raida Cóndor Ante el terruqueo del programa Beto a saber, emitido en Willax TV, contra la activista y madre del estudiante desaparecido en La Cantuta , Armando Amaro Cóndor , el actual titular de la PCM, Aníbal Torres , se pronunció sobre este caso en Twitter.

“Frente a un reportaje difamatorio, expreso mi solidaridad y respaldo a la Ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, y a la señora Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el Grupo Colina en 1992″, publicó el anterior titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ( Minjusdh ) en su red social.

Foto: captura Twitter

Ministra de la Mujer agradece apoyo del premier Torres Luego de que el actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres , manifestara su rechazo contra la difamación hacia Raida Cóndor y Diana Miloslavich , la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables agradeció el gesto del primer ministro en Twitter.

” La difamación es un delito penal que debe ser rechazado desde todos los espacios . Gracias Dr.Torres por su solidaridad y respaldo hacia mi y hacía Raida @anibaltorresv”, publicó la titular del Mimp desde su red social.

La activista feminista y coordinadora del programa de Participación Política de la ONG Flora Tristán, Diana Miloslavich, es la nueva ministra de la Mujer. Foto: La República

