CIP na origem de filmes sobre a epopeia dos sefarditas

Entornointeligente.com / Em Novembro de 2018, estreou-se na plataforma Amazon Prime o filme Sefarad , realizado pelo português Luís Ismael, e que conta a história da comunidade judaica do Porto desde 1496 [data do édito de expulsão dos judeus sefarditas de Portugal] até à actualidade. O filme, financiado pela CIP, arrecadou vários galardões internacionais e teve um orçamento de um milhão de euros, segundo revelou o jornal The Jerusalem Post , citando um ex-funcionário da comunidade portuense.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com