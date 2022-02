Carmelo de Grazia: ¿Es el Bitcoin el oro digital?

Entornointeligente.com /

Desde su creación en 2009, el Bitcoin ha superado a todos los demás activos, produciendo una rentabilidad media anual del 170% y atrayendo mucha atención, desde jóvenes especuladores hasta veteranos accionistas de empresas tecnológicas.

Carmelo De Grazia

El analista Carmelo de Grazia style=”font-size:11pt”> nos comenta: “Tras un intenso estudio, los más tardíos, muchos de ellos anteriores cínicos como yo, han llegado a la conclusión de que hay argumentos para invertir en Bitcoin, que presenta características similares a las del oro. Para estos inversores, poseer Bitcoin es una estrategia de refugio seguro, que se presta como un activo para la tesorería de uno”.

Carmelo De Grazia Su?rez

A medida que crece la adopción de Bitcoin, aumentan las posibilidades de su supervivencia. “Con trece años de antigüedad, aún no puede compararse con el oro, que ha sido extraído y poseído durante 5.000 años, pero al igual que el oro, la oferta de Bitcoin es finita, lo que crea escasez. También como el oro, Bitcoin no es responsabilidad de nadie. En un mundo de excesivo endeudamiento y creciente riesgo de contrapartida, esta es una consideración importante”, indicó Carmelo de Grazia style=”font-size:11pt”>.

El oro es un seguro probado contra la devaluación de la moneda y de otros activos porque no es el precio del oro lo que determina si el seguro es adecuado, sino la cantidad de oro que se posee. Por ejemplo, para un soldado romano del siglo I d.C., una onza de oro compraría el equivalente a un buen traje, y lo mismo ocurre hoy en día.

Carmelo De Grazia

Pero Carmelo de Grazia style=”font-size:11pt”> recuerda que el precio del oro no es lo mismo que el precio del oro. Alrededor del 95% del oro negociado es papel en el mercado al contado y en el mercado de futuros COMEX. El precio nominal de los contratos se manipula de forma especulativa. En cambio, a los propietarios de oro físico no les interesan los movimientos diarios del precio, y cuando éste baja, no venden. En el caso de los seguros, se espera que las circunstancias no den lugar a una reclamación del seguro. Lo mismo ocurre con el oro. Desde hace muchos años poseemos oro físico para nuestros clientes, que ha demostrado ser un seguro contra la devaluación de la moneda y otros activos financieros. El oro ha generado una ganancia de capital del 25% anual desde el año 2000.

Carmelo De Grazia Su?rez

Mientras que el oro ha sido un dinero sólido durante miles de años, para Carmelo de Grazia style=”font-size:11pt”> el Bitcoin todavía no tiene este pedigrí y hasta ahora no se ha probado en una crisis financiera real. En teoría, el Bitcoin debería funcionar bien porque, al igual que el oro, no está correlacionado con otros activos.

Es muy temprano en la historia de Bitcoin. A juicio de Carmelo de Grazia style=”font-size:11pt”>, los inversores no deberían poner en Bitcoin un capital que no puedan permitirse perder; igualmente no deberían prescindir de Bitcoin en su estrategia de inversión. Bitcoin complementa al oro y al menos el 1% del patrimonio neto debería asignarse a Bitcoin en una estrategia de inversión a largo plazo. Bitcoin es una propiedad digital descentralizada no custodiada Sin embargo, ¿es oro digital? Sólo el tiempo lo dirá.

Carmelo De Grazia

LEA TAMBIÉN:

Carmelo De Grazia Su?rez

Carmelo de Grazia: “Los hackers cuánticos podrían romper el bitcoin en minutos”

https://gacetilla-de-prensa.com/2022/02/10/os-hackers-quanticos-poderiam-quebrar-o-bitcoin-em-minutos-diz-carmelo-de-grazia/

El Bitcoin aún no es un mercado bajista, afirma el analista Carmelo de Grazia

https://www.entornointeligente.com/07/02/2022/el-bitcoin-aun-no-es-un-mercado-bajista-afirma-el-analista-carmelo-de-grazia/

Carmelo De Grazia

Carmelo de Grazia responde: ¿Tengo que informar de mis ganancias en bitcoin al declarar mis impuestos?

https://destinoschic.com/2022/02/05/experto-carmelo-de-grazia-analiza-tengo-que-informar-de-mis-ganancias-en-bitcoin-al-declarar-mis-impuestos/

Carmelo De Grazia Su?rez

Carmelo de Grazia: Hay que tener cuidado con estos fraudes comunes con criptomonedas

https://www.entornointeligente.com/03/02/2022/carmelo-de-grazia-hay-que-tener-cuidado-con-estos-fraudes-comunes-con-criptomonedas/

Entornointeligente.com