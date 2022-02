Bono Yanapay Perú: consulta en este link quiénes cobran HOY, 11 de febrero

Entornointeligente.com / El Bono Yanapay Perú es un apoyo económico otorgado por el gobierno del presidente Pedro Castillo a familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, afectadas por la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, si te corresponde o no el subsidio, consulta dónde cobrar hoy, viernes 11 de febrero de 2022

Esta ayuda monetaria se puede cobrar a través de billeteras digitales, cuentas bancarias y banca celular. Sin embargo, en caso no cuentes con ninguna de esas opciones anteriores, actualmente puedes gestionar el pago en las agencias del Banco de la Nación

PUEDES VER: Bono Yanapay: cerca de 1,7 millones de beneficiarios aún no cobra el subsidio Bono Yanapay Perú: ¿cómo saber si soy beneficiario? Para saber si te corresponde o no al subsidio, debes ingresar a la plataforma oficial del Bono Yanapay. Recuerda tener a la mano tu Documento de Identidad (DNI) para completar las casillas solicitadas:

Ingresa al siguiente enlace: consultas.yanapay.gob.pe Coloca el número de tu DNI Ingresa la fecha de la emisión del DNI Acepta la política de privacidad Haz clic en la opción Consulta si eres beneficiario. Bono Yanapay Perú: cronograma de pagos Grupo 1 (desde el 13 de septiembre): ciudadanía que forma parte de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo Grupo 2 (desde el 5 de octubre): usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación) Grupo 3 (desde el 18 de octubre): peruanos que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros Grupo 4 (actualidad): personas sin cuentas bancarias que recibirán el Bono de 350 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación. PUEDES VER: Precios del pollo y del pescado mantienen tendencia a la baja Bono Yanapay Perú: revisa las modalidades de pago Existen seis modalidades para que los beneficiarios puedan cobrar el Bono Yanapay. Conoce a continuación cuáles son:

Depósito en cuenta Billetera digital Cuenta DNI Banca celular del Banco de la Nación Carritos pagadores Pago a domicilio Pago en ventanilla Bono Yanapay: requisitos y montos Mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de nuestro país, así como también aquellos hogares que cuenten con beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo Personas que residen en moradas sin ingresos del mercado formal de trabajo, pensionistas y practicantes. Los ingresos, del hogar, no obstante, no deben ascender los S/ 3,000 soles en su totalidad Se otorga una subvención adicional de S/ 350 para las familias que cuenten dentro de sus integrantes con personas mayores de edad que tengan a cargo uno o más niños.

