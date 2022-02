Becky G y Karol G tienen la canción que podría petarlo este verano 2022

Entornointeligente.com / El fin de semana ha llegado y con él los artistas aprovechan el buenrollismo para presentar sus nuevas canciones . Sin embargo hoy todo el protagonismo recae en Becky G y Karol G , ambas han decidido aliarse para presentar un tema(zo) que podría ser el favorito de este 2022.

En Trendencias Así de bien suena Saoko, lo nuevo de Rosalía que se acompaña de un videoclip con tres looks rompedores Enrique Iglesias y Myke Towers – Te fuiste Enrique Iglesias se ha adelantado a la época de sol y calor para lanzar su nuevo éxito. Sorprendiendo a todos sus fans y en colaboración con Myke Towers , así de bien suena este Te fuiste .

Coldplay y Selena Gomez – Let Somebody Go Si eres fan de Coldplay y adoras la voz de Selena Gomez , estás de enhorabuena. Las RRSS no se han hecho esperar y esta semana han ardido gracias a esta nueva unión musical llamada Let Somebody Go .

Ed Sheeran y Taylor Swift – The Joker and the Queen Sabemos la amistad que hay entre Ed Sheeran y Taylor Swift es de hace mucho, y ahora quieren enamorar a sus fans lanzando una nueva balada. Llamada The Joker and the Queen , esta canción lo tiene todo para romper corazones y enamorar.

Becky G y KAROL G – MAMIII Becky G y KAROL G se han propuesta arrasar en las listas musicales, en las pistas de baile y en todo el mundo. Ambas se han aliado para presentar este temazo llamado MAMIII . Es posible que estemos ante una de las canciones favoritas de este próximo verano 2022.

