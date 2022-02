Baréin renueva con la Fórmula Uno hasta 2036

Entornointeligente.com / Redacción deportes.- El Campeonato de Fórmula Uno confirmó este viernes que Baréin renovó su acuerdo para mantenerse en el calendario de la competición hasta, por lo menos, 2036 con su circuito internacional de Sakhir .

— Formula 1 (@F1) February 11, 2022 La primera carrera que tuvo lugar en el país de Oriente Medio data de 2004, en 2020, debido a la reducción de Grandes Premios y viajes por la pandemia del coronavirus, albergaron dos carreras -cambiando el diseño del circuito al contar con varias configuraciones diferentes- y en este 2022 serán la sede de los test oficiales de pretemporada y de la primera prueba del curso.

El italiano Stefano Domenicali, presidente y director general de la Fórmula Uno, ponderó el acuerdo.

«Estoy encantado de que vayamos a correr en Baréin hasta 2036, donde habrá más carreras increíbles y emoción para nuestros aficionados. Desde 2004 hemos tenido algunas carreras fantásticas en Sakhir y estamos deseando volver allí para el inicio del campeonato de 2022, ya que comenzamos una nueva era para este deporte”, aseguró en un comunicado,

