Surface Go 3 Black, el mejor tablet Windows ahora en negro mate y con LTE

Entornointeligente.com / Surface Go 3 Black es una versión especial del 2 en 1 básico que Microsoft comercializa bajo su línea propia de hardware. Ha aparecido listado en las divisiones italiana y alemana de Amazon , y destaca por un acabado de color novedoso.

La línea de hardware de Microsoft es cada vez más amplia e interesante y el próximo octubre cumplirá sus primeros diez años en el mercado. Quizá la firma de Redmond quiera celebrar el aniversario con algunas versiones especiales como la que nos ocupa, caracterizada por un acabado de color negro mate que se ve muy bien frente al clásico gris empleado mayoritariamente en la línea Surface.

Desconocemos si este Surface Go 3 Black aportará algún cambio más frente a la versión principal cuya última versión se presentó recientemente, el pasado septiembre, como renovación de la Surface Go 2 que analizamos en este artículo y donde confirmamos que Microsoft ha producido el mejor tablet con Windows del mercado . Y eso que no cambió el diseño, manteniendo la calidad de construcción y acabados de un chasis realizado en aleación de magnesio que es norma en esta línea de hardware, al igual que la pantalla, una PixelSense de 10,5 pulgadas multitáctil con soporte para lápices ópticos.

Microsoft mejoró su nivel de rendimiento de la versión base del Surface Go 3 con el procesador Pentium Gold 6500Y y también el de la versión superior con el Intel Core i3-10100Y , un desarrollo de ultra bajo voltaje con dos núcleos y cuatro hilos, capaz de trabajar a una frecuencia máxima que se acerca a los 4 GHz. Microsoft habló de un aumento de rendimiento del 60%. La memoria RAM y el almacenamiento se mantuvo en hasta 8 GB y con SSD de 128 Gbytes en la versión superior.

Las opciones de conectividad mejoraron con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 , además de ofrecer un jack de 3,5 mm para audio combinado, un puerto USB Tipo-C y un puerto Surface Connect. Dispone de cámaras trasera y frontal, incluyendo soporte para Windows Hello en tareas de seguridad. No falta el teclado acoplado magnéticamente Type Cover para aumentar la productividad cuando lo usemos en el escritorio y que también sirve como funda.

Otra de las novedades del Surface Go 3 Black debe ser el soporte para redes de banda ancha LTE, un tipo de configuración que se quedó pendiente en el lanzamiento de la versión. Con Windows 11 preinstalado, la nueva versión debe estar disponible en breve plazo. Y si prefieres el color original en gris, debes saber que está rebajada de precio en Amazon y puedes encontrar la versión base (Intel Pentium 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento) por solo 421 euros , mientras que la tope de gama con Intel Core i3, 8 GB de RAM y una SSD de 128 GB, cuesta 679 euros.

LINK ORIGINAL: MuyComputer

