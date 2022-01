San Juan de Lurigancho: más de 200 personas celebraban fiesta con orquesta tras toque de queda

Entornointeligente.com / A pesar de que el país se encuentra en plena tercera ola de contagios de la COVID-19 , en San Juan de Lurigancho se intervino esta madrugada un centro de convenciones en el que más de 200 personas celebraban una fiesta clandestina sin protocolos sanitarios.

Se trata de un local ubicado en la cuadra 19 de la avenida Próceres de la Independencia, el mismo que funcionaba tras el toque de queda impuesto por el Gobierno para frenar la propagación de la mencionada enfermedad .

PUEDES VER: Fujimorismo, Perú Libre y RP se unen para tumbarse la Sunedu esta semana De acuerdo a los testimonios de los vecinos de la zona, difundidos por América Noticias, este evento, que era amenizado por una orquesta de cumbia, inició al promediar las 11.00 p. m. del reciente lunes 10, horario en el que comenzaba la inmovilización social obligatoria.

La fiesta se desarrolló hasta las 5.00 a. m., luego de que personal de la Policía y del serenazgo llegaran al recinto. Su sola presencia provocó que las más de dos centenares de personas huyeran con velocidad. En el lugar se hallaron varias cajas de cerveza dispersas.

PUEDES VER: Tercera ola puede llegar a su pico más alto de casos entre febrero y julio En horas más avanzadas de la mañana, el personal de Fiscalización del municipio que dirige Alex Gonzáles clausuró el local e impuso una sanción a los propietarios.

El noticiario también informó que, inicialmente, los vecinos de la zona denunciaron el evento ante la comisaría local y el serenazgo; sin embargo, les hicieron caso omiso.

El espacio periodístico también registró cuando un patrullero de la Comisaría de La Huayrona se estacionó frente al local en plena fiesta. Un agente policial conversó con un hombre que salió del evento. Acto seguido, el agente del orden se fue y la fiesta continuó. Horas después, también circuló por esa vía una camioneta del serenazgo, pero tampoco actuó.

