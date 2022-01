Perrito callejero persigue a una joven para que lo adopte y ella decide llevarlo a su casa

Entornointeligente.com / Los animales que viven en las calles mantienen la esperanza de algún día encontrar una familia. Sin embargo, no todos corren la misma suerte. Este es el caso de un perrito que, al no recibir apoyo, decidió buscar por sí mismo a su nueva dueña. Su historia tuvo un final feliz y miles de usuarios en Facebook quedaron conmovidos al conocerla.

“Lo vi caminar por la gasolinera, se detuvo frente a nuestro coche y me estaba mirando”, contó Leilani Wong en sus redes sociales. Ella se encontraba realizando un viaje por carretera con su novio cuando se detuvieron en una gasolinera. El can los había elegido a ellos.

El animalito se encontraba jadeando debido al intenso calor del momento. Cuando Leilani preguntó a la gente de la zona si el perro le pertenecía a alguien, supo que se trataba de un can sin hogar. Lo dejaron abandonado en dicho lugar y no se movió de allí.

PUEDES VER: Adulta mayor lleva a reparar su celular al creer que tenía fallas, pero sus hijos no la llamaban Le dieron agua y comida, pero el perrito no quería separarse de ellos. Decidieron subirla en su auto y continuar su viaje con ella hasta que puedan hallarle un hogar; sin embargo, la compañía de este animal los conmovió y decidieron que no querían abandonarlo. “Es el mejor perro que he tenido”, dijo Wong.

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com