Lo que dijo Daniel Ceballos y lo que respondió su esposa, Patricia de Ceballos, sobre las elecciones en Barinas

Entornointeligente.com / El ex preso político respaldó a Claudio Fermín en Barinas. Patricia de Ceballos se desmarcó de esa posición

El ex preso político Daniel Ceballos dio su respaldo al candidato Claudio Fermín en las elecciones para la Gobernación de Barinas celebradas el pasado 9 de enero, y su esposa, Patricia de Ceballos, marcó distancia de esta postura y avaló al abanderado opositor Sergio Garrido.

El sábado, Ceballos -exalcalde de San Cristóbal- hizo una transmisión por Instagram en la cual sostuvo que “no se puede ir con otro candidato” que promueva conflictos. “Hay que votar para poder ganar”, expresó el dirigente opositor. La opción para conseguir un punto de encuentro “es Claudio”, subrayó Ceballos. “A mí no me están pagando para que diga eso”. El joven insistió en que no se debe seguir viviendo en las fantasías y llamó “a votar inteligentemente”.

“Si ustedes quieren ganar, voten por Claudio”, convocó.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Ceballos (@elgochoceballos)

El 9 de enero, un día después de este pronunciamiento, Patricia de Ceballos se desmarcó de la posición asumida por su pareja y aseguró que lamentaba en lo más profundo de su corazón el pronunciamiento a favor de Fermín.

ACLARATORIA PÚBLICA. Si estuviese en Barinas hoy y pudiera ejercer mi derecho al voto como lo hice aquí en Táchira en el mes de noviembre; sería por la alternativa democrática, siempre en contra del régimen asesino de Maduro y sus colaboracionistas @SergioGarridoQ Gobernador

— Patricia Gutiérrez (@PatrideCeballos) January 9, 2022 Incluso, Patricia de Ceballos remarcó que “el sacrificio que en lo personal y familiar hemos hecho por Venezuela, hace que no pueda entender, ni compartir su posición”.

Lamento en lo más profundo de mi corazón las posturas públicas manifestadas por @elgochoceballos , el sacrificio que en lo personal y familiar hemos hecho por Venezuela, hace que no pueda entender, ni compartir su posición.

— Patricia Gutiérrez (@PatrideCeballos) January 9, 2022 Daniel Ceballos fue arbitrariamente detenido en 2014 por el Sebin, en el contexto de las protestas contra la administración de Nicolás Maduro. El TSJ consideró que incurrió en desacato y lo sancionó con 12 meses de prisión. Pero finalmente, en medio de una gran presión internacional, fue excarcelado en 2018.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com