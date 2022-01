FC Barcelona vs. Real Madrid: posible alineación de Xavi Hernández para el clásico

Entornointeligente.com / El primer gran duelo del año lo protagonizarán el FC Barcelona y Real Madrid en el marco de la Supercopa de España. Ambas escuadras se cruzarán por la semifinales en partido que se desarrollará en el King Fahd Stadium de Riyadh, Arabia Saudita. Del lado de Xavi Hernández, este será su primer clásico español como entrenador, por lo que buscará estrenarse con un triunfo.

El exjugador mandará desde el arranque lo mejor que tiene para superar a Carlos Ancelotti y sus dirigidos para poder avanzar de fase en el torneo.

PUEDES VER: Ahmet Çalik, exjugador del Galatasaray, pierde la vida en accidente automovilístico De esta manera, Xavi enviaría la siguiente oncena en la que destaca el regreso de Memphis Depay desde el primer minuto. Posible alineación: Marc Andre Ter Stegen; Dani Alves, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico, Gavi; Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Ferran Torres.

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos fue el 24 de octubre de 2021 en el marco de jornada 10 de LaLiga. Aquella vez el FC Barcelona fue el anfitrión y cayó 2-1 ante los merengues. Los goles de la visita cayeron por cuenta de David Alaba y Lucas, mientras que los culés descontaron en los minutos adicionales gracias a Sergio ‘Kun’ Agüero.

¿Cuándo juega FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España? El partido de las semifinales de la Supercopa de España entre el FC Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este miércoles 12 de enero.

