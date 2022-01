Exigen a OEFA intervenir por contaminación en distrito de José Leonardo Ortiz

Entornointeligente.com / Ante la contaminación ambiental producida en el distrito de José Leonardo Ortiz por la acumulación de basura en diferentes vías públicas, vecinos han pedido la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ( OEFA ) y la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque .

Una posición similar tienen representantes de la Defensoría de Pueblo en Lambayeque. Esta última entidad ha mostrado su preocupación por las toneladas de basura que no son recogidas a diario por la maquinaria con la que dispone la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

PUEDES VER Lambayeque: inician construcción de moderno centro de salud en Pítipo Pese a que el último 22 de diciembre, el Gobierno central declaró en estado de emergencia la gestión y el manejo de los residuos sólidos en Leonardo Ortiz, los problemas en el servicio de recojo de residuos sólidos persisten.

La República llegó ayer, domingo 9 de enero, a los alrededores del Mercado Moshoqueque donde verificó la acumulación de basura. Por ejemplo, en la cuadra 3 de la avenida Uruguay, los desperdicios se mezclan con olores fétidos y gusanos producto de los desechos descompuestos.

“¿Dónde están las autoridades? Se dan estados de emergencia y no hay soluciones definitivas. El olor es insoportable para transitar”, exclamó una moradora.

Un grupo de compradores, que llegaban al centro de abastos, lamentaron que no se evacuen los desperdicios y se sancione a los responsables.

Sobre este caso, el ciudadano Ronal Gonzales Urbina, que planteó una denuncia penal contra los que resulten responsables por contaminación ambiental , aseguró que la OEFA debe intervenir, debido a que tiene facultades para fiscalizar y sancionar con infracciones ambientales.

PUEDES VER Chiclayo: alcalde de Puerto Eten respalda pedido de carnet de vacunación para ingresar a playas “¿Qué pasa con la OEFA y la Geresa? La población de Leonardo Ortiz sufre por la basura y se pone en riesgo su sistema respiratorio. Se pone en riesgo su vida y nadie hace nada. Es preocupante que nadie asuma su función”, comentó Gonzales.

En esa línea, el vecino también cuestionó a la Fiscalía Ambiental de Lambayeque por haber retrasado el inicio de diligencias en su denuncia.

Para el dirigente de la Confederación de Pueblos Jóvenes de Lambayeque, Álvaro Mendoza Cortijo, la OEFA tiene que intervenir de oficio por esta problemática del distrito. Una función contraria del organismo, según Mendoza, debería provocar acciones legales desde el Ministerio Público.

“Aquí se requiere exigir a las autoridades asumir su responsabilidad. Si hay malas prácticas que deben corregirse, pues es la autoridad la que debe hacer valer su función. La acumulación de basura puede provocar una endemia con efectos lamentables”, dijo.

Este diario buscó entrevistarse con el alcalde Wilder Guevara, pero no encontró respuesta.

Fiscalía Ambiental es cuestionada El 7 de septiembre de 2021, Gonzales presentó la referida denuncia contra el alcalde Wilder Guevara y los que resulten responsables. A partir de entonces, precisó a este diario que no fue notificado con ninguna diligencia del proceso.

Luego, el 4 de enero de 2022, el denunciante advirtió que fue comunicado, a través de correo electrónico, con la resolución que dispone el inicio de diligencias; sin embargo, informó que la denuncia pasó del fiscal Oswaldo Chancafe a otro despacho.

