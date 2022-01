El perfil político de la mesa directiva: los puntos fuertes y las votaciones de Quinteros y Domínguez

“Son liderazgos en línea con los nuevos tiempos”. Así definió una constituyente el perfil de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional (CC), en la presidencia de María Elisa Quinteros y con Gaspar Domínguez en la vicepresidencia. Ambos están en sintonía con la elección ciudadana de privilegiar a personeros jóvenes, que no han estado en la primera línea de la política y cuya primera experiencia en dicho ámbito es de hecho la CC. Para varios en la Convención, son quienes han de conducir una oportunidad de mejorar el clima interno y comunicar mejor, un punto débil de la directiva saliente, según el balance de algunos colectivos del órgano constituyente.

En una consulta a diversos constituyentes de diferentes sectores, coincidieron en las características que destacan: tranquilos, dialogantes, con claridad de ideas, aunque con disposición a escuchar, “mateos”, y con habilidades blandas que contribuyen a su labor, como la amabilidad y un trato respetuoso. Ambos hoy son parte de la Comisión de Derechos Fundamentales.

En algunas votaciones relevantes, los dos estuvieron entre los 107 votantes que aprobaron la realización de plebiscitos dirimentes –con las modificaciones que se hicieron en el debate–, y además ambos son parte del área de la salud. Ya han marcado sus primeras diferencias con la mesa saliente, en cuanto al estilo en las comunicaciones, teniendo ese eje como central en su gestión. Para eso esperan poder hacer más amables los puntos de prensa y bajar de mejor manera la información del trabajo de la CC.

En el caso de María Elisa Quinteros, su nombre no surgió “entre gallos y medianoche”, sino que fue uno que los Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) tuvieron preliminarmente sobre la mesa, había sido propuesto mucho antes de la extensa noche de elecciones, junto a Cristina Dorador. En primera instancia, Quinteros le dio el favor a Dorador, la apoyó, y también dijo estar a disposición de las resoluciones del colectivo. La gran mayoría apostó por Dorador, un nombre que se instaló fuerte en los primeros días, pero que fue perdiendo fuerza pasadas las horas de la jornada de votación.

Una vez visto que Cristina Dorador no alcanzaba los votos e iba bajando a medida que pasaban las vueltas, el nombre de Quinteros volvió a surgir. En el debate dentro de los MSC tomó fuerza ante la contingencia y se reinstaló como una carta de consenso, que podía generar apoyos en otros sectores políticos de la CC, lo que finalmente se concretó.

La llegada de Quinteros a los Movimientos Sociales Constituyentes fue antes de la instalación de la Convención, cuando grupos de independientes y de listas comenzaron las primeras articulaciones, expresión de la revuelta social y compuesta por asambleas territoriales y movimientos sociales. Entre los gestores de este espacio estaba precisamente Quinteros, junto a Alondra Carrillo, Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Cristina Dorador y Janis Meneses, quienes una vez instalada la CC establecieron lazos con otros movimientos sociales e independientes, conformando lo que hoy es MSC.

La convencional del mismo colectivo, Alondra Carillo, destacó acerca de María Elisa Quinteros que es “muy clara, dialogante, metódica, precisa, muy dulce en el trato, detallista, atenta y sabe escuchar”. Sobre su experiencia para este cargo, expresó que “llega con una experiencia de organización popular que se nota. En las asambleas territoriales hay que producir las condiciones para el entendimiento de personas y sectores muy diversos, contribuir a un debate en condiciones en las que, producto de la enorme cantidad de urgencias y apremios prácticos, se suelen superponer muchos niveles, y ella es capaz de ordenarlo”.

En esa línea, Carrillo destacó la coordinación que ejerció en la Comisión Provisoria de Ética, que estuvo marcada por polémicas y controversias, pero que logró consensuar un Reglamento de Ética entre las distintas miradas, consagrando además temas como la confrontación política a la violencia de género,

Marco Barraza, quien compartió con Quinteros la coordinación de dicha comisión, sostuvo que “ella es una gran lideresa. Tiene habilidades sociales y técnicas bien desarrolladas, consistencia plena en su decir y actuar. Abraza las causas más importantes que atraviesan a la sociedad, como feminismo, desigualdad, calidad de vida, derecho de las regiones. Tuvo una conducción justa y ecuánime”.

Un sorpresivo Gaspar Domínguez A diferencia de Quinteros, Gaspar Domínguez fue un nombre que sí surgió al calor de la contingencia. Primero fue Patricia Politzer, luego fue Benito Baranda, y ninguno lo logró. En conversaciones intensas fue que la figura de Domínguez se alzó como de consenso dentro de Independientes No Neutrales (INN), luego de ser quienes permitieron que, cuando se retomó la sesión de elección el pasado miércoles, el nombre de Quinteros tuviera la votación necesaria rápidamente, ganando con ello los votos de MSC y otros grupos de constituyentes en favor del ahora vicepresidente de la CC.

Dentro de INN se ha visto cercano a Politzer, mientras otros dicen que tiene más cercanía con Baranda. Antes estuvo en la Comisión Provisoria de Descentralización.

Es reconocido como parte del ala más de “izquierda” o “progresista” de INN. En votaciones relevantes, ha actuado en línea con sus compañeros, cuando han votado en bloque. Pero cuando el colectivo no lo ha hecho, como el 30 de septiembre, votó en contra de la definición de negacionismo que incluía las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social , mientras otros en su colectivo, como Benito Baranda, votaron a favor, y otros, como Javier Fuchslocher, se abstuvieron. No hubo votación en bloque, como ocurrió también en esa votación con el Frente Amplio.

El constituyente Mauricio Daza, que forma parte de INN, destacó que Domínguez “frente a opiniones diversas, tiene un espacio para tratar de requerir antecedentes, información para poder conocer los fundamentos de esas posiciones. Ha llegado de una muy buena forma a distintos sectores de la CC”. Agregó que constantemente llama o se reúne con constituyentes para hacer preguntas, profundizar en materias con quienes tienen más experiencia, lo que ve como una “vocación de diálogo”.

“Frente a la polémica que se había generado en torno al concepto de disidencia sexual a raíz de una intervención del constituyente Agustín Squella, el mismo Gaspar fue a conversar con él para tratar de explicarle”, destacó Daza, ejemplificándolo como una capacidad de pasar de una controversia al diálogo.

Si bien Domínguez no es un político de primera línea en INN, sí dentro del colectivo reconocieron su dedicación y proactividad en propuestas, como una que prepara sobre el Régimen Público Universal de Salud. En Independientes No Neutrales destacaron además que Domínguez ha votado en línea con su grupo en las propuestas relevantes, como rechazar aquella relativa a los tres quintos de quórum realizada por MSC, escaños reservados, Chile Digno y Pueblo Constituyente.

