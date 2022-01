El libro de Boba Fett, capítulo 3: ¿cuándo se estrenará y qué veremos en el nuevo episodio?

El libro de Boba Fett es uno de los programas de Disney Plus más populares hasta el momento, ya que se puede ver al aclamado cazarrecompensas haciendo de las suyas en compañía de Fennec Shand para ganarse el trono y las tierras de Jabba el Hutt. En una serie de flashbacks, los fans serán testigos de cómo las aventuras del protagonista se relacionan con algunas escenas de Star Wars y The mandalorian .

PUEDES VER: No way home, estreno vía streaming: ¿en dónde se podrá ver Spider-Man 3? ¿Cuándo sale El libro de Boba Fett: capítulo 3? Al igual que en las anteriores entregas, el tercer episodio de la serie de Disney Plus llegará este miércoles 12 de enero de 2022 . Además, se dio a conocer que la ficción contará con un total de siete capítulos.

El libro de Boba Fett podría contar con la presencia de Harrison Ford como Han Solo. Foto: Disney Plus.

¿Dónde ver el capítulo 3 de El libro de Boba Fett? El episodio 3 de El libro de Boba Fett se podrá ver de manera online en la plataforma Disney Plus. Cabe recordar que, para acceder a cualquier contenido del servicio, es necesario pagar el monto requerido en el mismo sitio web.

PUEDES VER: Bel-Air: nuevo tráiler confirma fecha de estreno del reboot de El príncipe del rap ¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de El libro de Boba Fett? El tercer episodio de El libro de Boba Fett estará disponible vía streaming a partir de las 3.00 a. m. en el caso de Perú. Estos son los horarios de los demás países:

Perú y Colombia: miércoles 12 de enero a las 3.00 a. m. México: miércoles 12 de enero a las 2.00 a. m. Argentina y Chile: miércoles 12 de enero a la 5.00 a. m. España: miércoles 12 de enero a las 9.00 p. m. ¿Qué pasó en el episodio 2 en El libro de Boba Fett? El capítulo 2 de The book of Boba Fett mostró algunos flashbacks del pasado del cazarrecompensas. Uno de ellos revela cómo Boba Fett se unió a Fennec Shand para averiguar quién los intentó matar. En su búsqueda, ambos se encuentran con los hutt, conocidos en Star wars por tener lazos con criminales.

En otro flashback, se pudo ver todo lo que hizo el protagonista para ganar la aceptación de los moradores de las arenas mientras estuvo en cautiverio. Asimismo, las conexiones que tuvo con los Tatooine para lograr su objetivo de tener el trono de Jabba el Hutt.

