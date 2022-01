EEUU asegura a sus aliados que trabajará hombro con hombro para responder a Rusia

Entornointeligente.com / El Consejo OTAN-Rusia, la principal plataforma de diálogo entre las dos partes, se reúne mañana en el cuartel general de la Alianza por primera vez en más de dos años

La subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, aseguró este martes a los embajadores de los países miembros de la OTAN de que trabajará “hombro con hombro” con ellos para rebajar la tensión y responder a la “crisis de seguridad” provocada por Rusia.

“Estados Unidos está comprometido con trabajar hombro con hombro con nuestros aliados y socios para urgir a la desescalada y responder a la crisis de seguridad causada por Rusia”, indicó Sherman en Twitter, tras reunirse con el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN.

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022 La subsecretaria estadounidense informó en esa sesión a los aliados sobre los resultados de la reunión que celebró el lunes en Ginebra con una delegación diplomática rusa, encabezada por el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, para abordar la situación de seguridad en Europa tras el refuerzo militar que Moscú lleva a cabo junto a la frontera con Ucrania.

Antes de encontrarse con los embajadores aliados, Sherman se había reunido con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, para abordar el Consejo OTAN-Rusia que tendrá lugar mañana miércoles en Bruselas y “la necesidad de acciones rusas que rebajen la tensión”.

Según dijo, reafirmó con Stoltenberg “un enfoque unificado de la OTAN hacia Rusia, equilibrando disuasión y diálogo”, y enfatizaron su “inquebrantable apoyo a Ucrania”.

Por su parte, la embajadora de EEUU ante la Alianza, Julianne Smith, indicó en la misma red social a propósito de la visita de Sherman que continúan consultando a los aliados sobre el Consejo OTAN-Rusia de mañana y que buscan “un diálogo significativo y recíproco con Rusia para rebajar la tensión de la crisis de Ucrania”.

El Consejo OTAN-Rusia, la principal plataforma de diálogo entre las dos partes, se reúne mañana en el cuartel general de la Alianza por primera vez en más de dos años. El último encuentro fue el 5 de julio de 2019, centrado en el fallido tratado INF sobre fuerzas nucleares de rango medio.

En la reunión se abordarán asuntos de seguridad en Europa y, especialmente, la situación dentro y alrededor de Ucrania, pero también actividades militares, la transparencia recíproca y la reducción de riesgos.

En esta ocasión, el viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, encabezará la delegación de su país, mientras que Sherman liderará la estadounidense y muchos aliados estarán representados por sus embajadores ante la OTAN, precisó la organización.

En total, el Consejo OTAN-Rusia se ha reunido diez veces desde 2016, cuando fue convocado por primera vez tras la intervención rusa en Ucrania de 2014.

Por su parte, el diálogo estratégico mantenido este lunes en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia finalizó con posturas aún muy enfrentadas.

Moscú pide a Washington y la OTAN que retrocedan en el este europeo, mientras que la diplomacia norteamericana defiende que nadie puede exigir a otros países con quién aliarse.

Las discusiones sobre la situación de seguridad europea continuarán el jueves en Viena, donde se reúne la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y en Brest (Francia), en el encuentro informal de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea.

