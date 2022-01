Detectan 3 casos positivos de COVID-19 en ingreso a playa de Piura

Entornointeligente.com / En uno de los módulos de descarte de coronavirus instalados en el ingreso a la playa Chulliyache, en Sechura (región Piura ), 3 bañistas fueron detectados con la enfermedad viral . Estos muestreos están a cargo de la Dirección Regional de Salud (Diresa), que contó con el apoyo de la comuna sechurana.

En estos puestos de control se aplicaron 30 pruebas antígenas, de las cuales el 10% resultó positivo ; mientras que, en el punto implementado en la carretera, de las 8 personas tamizadas ninguna fue positiva.

Las personas infectadas fueron trasladadas al área COVID-19 implementada en el centro de salud de la jurisdicción, a fin de que puedan recibir el tratamiento oportuno.

PUEDES VER Piura supera el 122% de nuevos contagios por COVID-19 Con esta estrategia se busca prevenir el contagio del virus y todas las variantes presentes en la región , en el inicio de la tercera ola. Principalmente, de la variante ómicron, la cual tiene la característica de ser muy contagiosa.

La institución edil apoyó a Diresa en los temas logísticos y en el transporte del personal de salud.

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com