Conheça a história das gêmeas que nasceram com Down; caso raro é de um a cada dois milhões

Entornointeligente.com / RIO — Aos seis meses, as pequenas Clara e Alice já mostraram ao mundo que vieram para vencer. As gêmeas idênticas nasceram em julho com Síndrome de Down — combinação rara, que acontece uma vez a cada dois milhões de partos — e a mesma cardiopatia. Elas passaram 78 dias internadas na UTI com dificuldades na alimentação. Mas as pequenas se recuperaram e, na semana passada, enfrentaram outro desafio: duas cirurgias delicadas para reconstituir as cavidades dos coraçõezinhos. As duas deverão ter alta do Centro Pediátrico da Lagoa nesta terça-feira.

— Houve muita superação e sofrimento. Ficamos em casa por quase três meses, antes das cirurgias, aguardando. Foram dias tensos, uma mistura de sentimentos. Mãe é mãe, sofremos do início ao fim. Aflição, medo e fé passaram pelo meu coração. E agora que terão alta, sinto uma felicidade que não cabe no peito, um novo início. É sentimento de gratidão — conta a mãe das meninas, a médica Vanessa de Paiva Vieira, de 42 anos.

As meninas nasceram em julho e ficaram quase 80 dias internadas Foto: Arquivo pessoal

A Síndrome de Down, ou trissomia 21 (T21), foi descoberta quando Vanessa estava com 20 semanas de gestação. Para a família, que mora em Valença, cidade no Sul Fluminense, o diagnósico foi um susto muito grande. Ela e o marido, o também médico Felipe Le Draper Vieira, de 43 anos, também são pais dos adolescentes Arthur, de 13, e Davi, de 11.

— Foi uma notícia que impactou muito a gente, não seremos hipócritas. A obstetra me ligou, perguntando onde eu estava e disse que precisava falar comigo. Naquele momento, eu já senti o choque. Pessoalmente, ela me contou. Eu desabei. Por ser médico, eu sei de todas as dificuldades e das comorbidades que podem estar associadas a essa alteração genética.

