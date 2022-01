Clima en Lima y regiones: ¿cuál es el pronóstico del Senamhi para HOY, martes 11 de enero?

Entornointeligente.com / El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ( Senamhi ) pronosticó que Lima Este tendrá hoy, martes 11 de enero del 2022, una temperatura mínima de 18°C y una temperatura máxima de 28°C. Esta zona también presentará un cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

En la parte Oeste de Lima, el ente dirigido por el geólogo Patricio Valderrama estimó un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y ráfagas de viento al atardecer.

Así también, mencionó el pronóstico del miércoles 12 de enero de 2022:

PUEDES VER: Demoras que cuestan vidas: Digemid no aprobó nuevos tratamientos para cáncer y reducen presupuesto Lima oeste tendrá cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana y una temperatura máxima de 26°C. Entre tanto, Lima este también presentará un cielo cubierto en la mañana, pero una temperatura de 27°C.

A continuación, conoce el pronóstico del clima en regiones.

Clima en regiones Clima en Cusco El ente pronosticó para este martes un cielo nublado parcial variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. La temperatura máxima fue de 22°C y la mínima de 6°C.

Clima en Arequipa Según Senamhi, Arequipa tendrá un cielo con nubes dispersas variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. La temperatura máxima fue de 26°C y la mínima de 14°C.

Clima en Cajamarca Según Senamhi, Cajamarca tendrá un cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la noche con ráfagas de viento. La temperatura máxima fue de 22°C y la mínima de 7°C.

Clima en Piura Según Senamhi, Piura tendrá un cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer. La temperatura máxima fue de 33°C y la mínima de 19°C.

Lo más visto de Sociedad COVID-19: ¿por qué algunos vacunados ingresan a UCI (y no es que las vacunas no funcionen)? Ómicron sin control: Perú superó su pico máximo de casos de toda la pandemia UPC separa a profesor denunciado de violación y acoso por varias mujeres Lo más visto de La República Conoce el truco para que tu celular ‘grite’ cuando termine de cargar su batería WhatsApp: ¿cómo cambiar el tipo de letra en tus chats sin descargar apps extrañas? Petroperú despidió a auditora después que cuestionara millonario contrato Video recomendado: Primer fallecido por ‘flurona’ en Perú no estaba vacunado contra COVID-19 ni influenza Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com