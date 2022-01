Celta de Vigo reveló la lesión que sufrió Renato Tapia durante la Copa del Rey

Entornointeligente.com / El panorama de Renato Tapia está más claro . Hace una semana, el volante nacional salió lesionado en la eliminación del Celta de Vigo a manos del Atlético Baleares en la Copa del Rey. Tras una resonancia magnética, el club celtista informó que el futbolista de la selección peruana sufrió un esguince leve en la rodilla izquierda.

Debido a esta lesión, el mediocampista estará alejado de las canchas entre una a dos semanas como máximo, pero estará disponible para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022 .

“La resonancia magnética realizada por los servicios médicos del RC Celta al centrocampista Renato Tapia desvela que el internacional peruano sufrió un esguince leve del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda . Tapia mantiene entrenamiento individual, pero se espera que a lo largo de la semana comience a realizar trabajos con el grupo”, informó el club de Balaídos.

PUEDES VER: Lapadula y su divertida reacción al ser consultado sobre los abrazos en la Bicolor Néstor Bonillo habla sobre Tapia El preparador físico de la selección peruana , Néstor Bonillo, aseguró que la lesión de Renato Tapia no es de consideración y que estará en óptimas condiciones para disputar los partidos por las clasificatorias.

“Lo de Renato Tapia es una lesión muy menor, prácticamente no va a parar. En una semana tiene que estar en condiciones de estar en el plantel de Celta, nuevamente. Va a llegar sin ningún problema a los partidos contra Colombia y Ecuador”, señaló en TV Perú Deportes.

