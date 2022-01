ATU: Metropolitano solo debe permitir que 28 personas viajen de pie por COVID-19

Entornointeligente.com / Perú ya inició su tercera ola de la COVID-19 y el Gobierno estableció nuevas medidas para evitar el contagio de los ciudadanos. En esa línea, la Autoridad de Transporte Urbano ( ATU ) para Lima y Callao indicó que el aforo del transporte público se mantiene y va conforme a las normas sanitarias.

El director de gestión comercial de la ATU, Roberto Vidaurre, indicó que el Metropolitano debe cumplir con llevar a sus usuarios sentados y a solo 28 parados. En el caso del Metro de Lima, un total de 512 usuarios pueden transportarse dependiendo del tipo de tren.

PUEDES VER: COVID-19: ¿por qué algunos vacunados ingresan a UCI (y no es que las vacunas no funcionen)? Cabe resaltar que ellos deben respetar la señalización dentro de los buses. “Es importante que los usuarios tomen sus previsiones para ir con tiempo a los paraderos autorizados y no ocasionar aglomeraciones sobre todo ahora que se han incrementado los contagios por COVID-19″, acotó.

Sin embargo, precisó que ya han tenido reportes de que no se están respetando dichas disposiciones, por lo que ya han impuesto cerca de 63.00 papeletas por incumplir las normas. Así también, la ATU cuenta con una plataforma para registrar una denuncia contra el transporte

Solo debes ingresar a este LINK. Luego, registrar su denuncia y también podrás ver su estado. PUEDES VER: Tercera ola puede llegar a su pico más alto de casos entre febrero y julio Por último, Lima y Callao cambiaron sus horarios de transporte al pasar a nivel de alerta sanitario alto.

Metropolitano El servicio del Metropolitano se brindará de lunes a domingo de 5.15 a. m. a 10.00 p. m., en la ruta troncal, y hasta las 11.00 p. m. en sus servicios alimentadores. Línea Uno del Metro de Lima La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de lunes a sábado de 5.00 a. m. a 10.00 p. m. y los domingos de 5.30 a. m. a 10.00 p. m. Corredores complementarios Los corredores complementarios operarán de lunes a domingo de 5.00 a. m. a 10.00 p. m. con sus servicios habituales. Transporte regular El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá en el horario de lunes a domingo de 4.30 a. m. a 11.00 p. m. Lo más visto de Sociedad COVID-19: ¿por qué algunos vacunados ingresan a UCI (y no es que las vacunas no funcionen)? Ómicron sin control: Perú superó su pico máximo de casos de toda la pandemia UPC separa a profesor denunciado de violación y acoso por varias mujeres Lo más visto de La República Conoce el truco para que tu celular ‘grite’ cuando termine de cargar su batería WhatsApp: ¿cómo cambiar el tipo de letra en tus chats sin descargar apps extrañas? Petroperú despidió a auditora después que cuestionara millonario contrato Video recomendado: Primer fallecido por ‘flurona’ en Perú no estaba vacunado contra COVID-19 ni influenza Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com