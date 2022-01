Apuntan a la destitución ministro de Gobierno por contratación de abogado de Murillo

Entornointeligente.com / La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la exvicepresidenta del MAS Concepción Ortiz, por separado, pidieron la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, porque conocía y autorizó la contratación del patrocinador de la familia del exministro Arturo Murillo. Tras la destitución de Nelson Cox del cargo de viceministro de Régimen Interior, la máxima organización campesina a través de su secretario ejecutivo, Omar Ramírez, calificó como un “grave error” la contratación de Augusto Villarroel como asesor en ese despacho cuando fue abogado de la familia del exministro Murillo. Ramírez dijo que Cox no hizo el contrato, sino que Del Castillo firmó la contratación para que Villarroel forme parte del equipo de abogados de esa cartera de Estado. “Nelson Cox no es el que hizo el contrato, es el mismo ministro el que suscribió el contrato a través de Recursos Humanos. Si se ha destituido al señor Cox, consiguientemente, implica la destitución del señor ministro, porque sabía a qué servidor público estaba contratando”, afirmó. En tanto que, la exvicepresidenta del Movimiento al Socialismo (MAS) Concepción Ortiz atribuye estos problemas a “pugnas” internas o “celos” entre el ministro y el exviceministro. No obstante, cree que si el ministro sabía de la contratación también debiera ser destituido del cargo. “Si el ministro conocía de esa contratación, entonces, también debería correr la misma suerte. El ministro es la MAE, por lo tanto, debiera ser apartado del cargo”, sostuvo en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides. Pidió que se actúe con la misma vara, que se mida a todos de la misma manera y no solo asumir medidas contra el exviceministro Cox, manifestó la exdirigenta política. Ramírez añadió que Del Castillo no puede actuar como “Pilatos, lavándose las manos”, como si no hubiera sido parte de la contratación, añadió que tampoco se puede usar como un “chivo expiatorio” a una autoridad de rango inferior. El 5 de agosto de 2021 se envió al ministro Del Castillo una carta con la referencia: solicitud para la designación de personal permanente. En la nota publicada en el Facebook de Detrás de la verdad se solicita al titular de ese despacho que “pueda autorizar e instruir la incorporación de nuevo personal para el Viceministerio de Régimen Interior”. El personal contratado sería para el puesto profesional VI con un haber mensual de Bs 11.362, uno de los cargos era para Oscar Augusto Villarroel, que en el pasado se presentó en un caso como el abogado de la hermana de Murillo.

