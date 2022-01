Após ataques de Roberto Jefferson a Bolsonaro, PTB reforça apoio à reeleição do presidente

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — A dirigente nacional do PTB, Graciela Nienov, publicou um vídeo nesta terça-feira ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçando o apoio do partido ao plano de reeleição do mandatário. Durante a gravação, em nome dessa aliança política, Bolsonaro deixou para trás as duras críticas recebidas de Roberto Jefferson, presidente de honra da sigla preso desde agosto passado por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Estou recebendo a Graciela aqui, ela é presidente do PTB. Tem uma longa história com Roberto Jefferson também. Já fui do PTB. E obviamente o partido nos apoia e estará junto conosco… Ou melhor, continuará junto conosco ao longo deste ano e nos outros anos também — diz Bolsonaro.

Fechados com Bolsonaro!! O PTB não abre mão dos seus valores, o PTB não abre mão de Bolsonaro reeleito em 2022. pic.twitter.com/XCLcCTZBdB

— Graci Nienov (@graci14ptb) January 11, 2022

Em outubro do ano passado, em uma carta escrita de dentro do complexo penitenciário de Bangu , no Rio de Janeiro, onde Jefferson está preso, o ex-dirigente do PTB criticou Bolsonaro e um dos seus filhos, o senador Flávio (PL-RJ), pelo o que chamou de “vício nas facilidades do dinheiro público”. Jefferson fazia referência à aproximação do presidente com caciques do Centrão, como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Ciro Nogueira, do PP.

“O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público; Farias, Valdemar, Ciro Nogueira, não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio”, escreveu Jefferson.

PUBLICIDADE Na época, Graciela justificou as críticas de Jefferson como um “desabafo” e disse estar um “pouco triste” com a aproximação de Bolsonaro ao PP e ao PL. O presidente ainda não havia se filiado à sigla de Valdemar.

