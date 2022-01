Ada Chura: ¿qué fue de la vida de la cantante que revolucionó la tecnocumbia peruana?

Entornointeligente.com / Ada Chura es una de las cantantes de tecnocumbia más conocidas del medio local. Durante los años 90 ganó popularidad con inolvidables temas como “Si te vas” y “Llorando tu partida”. Ella, Rossy War y Ruth Karina llenaban locales con cada presentación.

Nacida en 1974, hizo su debut musical en 1989 para luego conformar su agrupación llamada La Nueva Pasión. Con las canciones que grabaron lanzaron su primera material discográfico.

Más adelante, con cambios de manager y disquera modificó el nombre a Ada y Los Apasionados . Su música la llevó a visitar las grandes ciudades de Europa, como Milán y Roma, en Italia.

PUEDES VER: ¿Qué fue de la vida de famosos cantantes de technocumbia de los años 2000? En nuestro país llenaba festivales, como el X Festival de la Cerveza Cuzqueña, donde cantó ante 30.000 personas . Del mismo modo, en marzo del 2000 la invitaron al Festival de la Cumbia en La Paz, Bolivia.

En los últimos 20 años, pese a los cambios generacionales en la música, ha sabido mantenerse vigente. Si bien no ha tenido el éxito de antes, aún canta para cierto público que todavía la aclama.

¿Qué hizo Ada Chura durante la pandemia? En una entrevista con Radio Nacional, la conocida ‘Voz Romántica de la Tecnocumbia’ contó que se reinventó y creó una radio por internet llamada Ada y Sus Amigos. Además, reconoció que en las plataformas digitales están las oportunidades de trabajo.

“Me doy cuenta de que hay mucha gente que me aprecia, me quiere, gracias a Dios. Amigos que me llaman y me preguntan cuándo haré un concierto, o dicen: ‘Ada, mándame un saludo ¿Cuánto estás cobrando?’. Eso nos da el aliento suficiente para volver”, contó para Los estelares del sábado, de Jessica Flores.

“Es difícil cantar sola ante una cámara porque no hay un contacto entre el público y tú. Yo soy mucho más de sensibilidad; las miradas, las sonrisas te motivan en el escenario. Pero creo que si uno se acostumbra puedes transmitir ante la cámara”, agregó.

PUEDES VER: Armonía 10, ¿quién es David Córdova, ‘El Cóndor’, reemplazante del ‘Gato’ Bazán en la orquesta? Ada Chura recibió inesperada sorpresa este 2021 Hace unas semanas reapareció en televisión, en el programa En boca de todos . Recibió una sorpresa que la emocionó y le hizo derramar algunas lágrimas.

La cantante lloró al ver a su hijo Jesús, quien llegó desde Tacna para bailar con ella por primera vez en televisión su conocida canción “Llorando tu partida”.

“Dios mío, desde que lo vi entrando sospeché, porque caminó y lo reconocí, o sea, por la caminada, pero dije: ‘No creo, cómo lo van a traer desde Tacna’. No sabía nada”, expresó.

