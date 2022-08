11 capítulos de ‘Juego de Tronos’ con los que calentar motores antes del estreno de ‘La casa del dragón’

Entornointeligente.com /

Parece mentira que haga ya más de tres años que terminó una de las mejores series de la década pasada. Juego de tronos es de esas ficciones que dejan un enorme vacío cuando terminan.

Cualquier cosa relacionada remotamente con la serie nos fascina, como las ilustraciones de los personajes si hubieran sido 100% fieles a los libros , por eso esperamos con tanta ansia viva la nueva serie de HBO Max, La casa del dragón , que narra la historia de la familia Targaryen y lo hace basándose en el libro de George R. R. Martin .

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego): 300 años antes de Juego de Tronos. (Dinastía Targaryen: La Casa del Dragón)

Hoy en Amazon por 14,20€ PVP en Fnac 14,20€ Antes de que llegue el momento del estreno ( el próximo 22 de agosto ) podemos ponernos a tono recordando algunos capítulos que podrían refrescarnos la memoria antes de la llegada de La casa del dragón. Si bien su historia es anterior a la de Juego de Tronos , podemos tener alguna pincelada previa antes de que los dragones inunden nuestras pantallas en HBO Max, donde podemos revisar estos capítulos para ir calentando motores.

En Trendencias Qué ver esta semana: la serie con la que he olvidado Succession (hasta que HBO Max estrene nueva temporada) Alerta spoiler: si has estado viviendo en una cueva durante los últimos 10 años y aún no te has puesto al día con Juego de Tronos, no sigas, porque vamos a contarte parte de la trama en lo que queda de artículo. Si te dan igual los spoilers o si has seguido a las masas y eres parte de la marea mainstream que fue esta serie de HBO, siéntete libre de seguir leyendo y disfrutar. Se acerca el invierno (1×01) La casa Targaryen se presentó en Juego de Tronos con la fantástica Daenerys y su hermano Viserys en el primer capítulo de la serie. Además de conocer a la familia Stark (nuestro primer encuentro con Arya Stark ), la serie nos lleva al otro lado del Mar Angosto para presentarnos a la familia Targaryen , el compromiso de Daenerys con Khal Drogo y la primera toma de contacto del personaje interpretado por Emilia Clarke con los tres huevos de dragón.

Una corona de oro (1×06) Pocas muertes nos han gustado tanto en la serie como la de Viserys, que vivió en sus propias carnes lo que era tener una «corona» de oro sobre su cabeza. «Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda y el mundo contiene la respiración» , dice el refrán de Westeros, y es en este momento en el que vemos como Daenerys despierta del letargo tras perder a su hermano.

En Trendencias 15 series sin tabúes que puedes ver en Netflix, HBO Max y Movistar+ en las que el sexo es un protagonista más Sangre y fuego (1×10) Aunque en el episodio anterior, llamado Baelor (1×09), se descubre que el maestre Aemon pudo reinar en vez de su hermano Aegon (padre del rey loco Aerys), hemos escogido el último capítulo de la temporada porque es justo lo que esperamos de La casa del dragón : sangre y fuego. La madre de dragones renace del fuego para darnos una de las imágenes más icónicas de Daenerys.

Valar Morghulis (2×10) La que no arde se adentra en la Casa de los Eternos de Qarth, la torre dónde el hechicero Pyat Pree ha encerrado a los dragones. En este capítulo, después de todo el peregrinaje que vive con el pueblo dothraki, Daenerys tiene varias visiones mientras busca a sus dragones encadenados. El destruido salón del trono de Desembarco del Rey. El Muro. A su marido Khal Drogo junto a su hijo Rhaego. Es entonces cuando descubrimos que junto a ella, sus dragones son más fuertes y viceversa. ¿Pasará lo mismo en La casa del dragón ?

Y ahora su guardia ha terminado (3×04) «Dracarys», pronuncia Daenerys por primera vez , y entonces el fuego la convierte no solo en la Madre de Dragones, en «La que no arde» y en la khaleesi. Ahora es también la Rompedora de cadenas. El poder de la Targaryen crece a la vez que lo hacen sus dragones.

En Trendencias Los 20 mejores estrenos de lo que queda de año: series y películas más esperadas de 2022 Guardajuramentos (4×04) Tras la rebelión del ejército de Inmaculados, Daenerys ordena que los Grandes Amos sean ejecutados, sin juicio y sin que le vacile el pulso. Este capítulo es quizá una de las pinceladas que nos da la serie de la crueldad extrema y locura que puede acompañar a la casa Targaryen .

Danza de dragones (5×09) El vínculo entre dragón y jinete es justo lo que vemos en este capítulo en el que Daenerys monta a Drogon por primera vez. Esa conexión existirá en la nueva serie, que por todo lo que sabemos de la precuela , tendrá muchos dragones.

Sangre de mi sangre (6×06) Brandon Stark, el Cuervo de Tres Ojos, es capaz de ver en este capítulo a un Aerys descontrolado en el Trono de Hierro , y esa locura es algo que no parece que vaya a faltar en La casa del dragón .

Botines de guerra (7×04) A juzgar por el tráiler (le tienes aquí si quieres echarle otro vistazo ), las batallas con dragones serán algo habitual en la precuela de Juego de Tronos . En este capítulo vemos una de ellas.

En Trendencias Cinco películas de Amazon Prime Video para ver cuando no sabes qué ver Más allá del Muro (7×06) Si el anterior capítulo te sabe a poco, dale al play a «Más allá del Muro», capítulo en el que Daenerys llega con sus tres dragones para salvar a Jon Snow , perdiendo uno en la batalla con los Caminantes blancos.

Las campanas (8×05) Seguimos en shock con todo lo que pasó en este capítulo en el que Daenerys es más Targaryen que nunca. Nada se interpone en su camino cuando decide destruir Desembarco del Rey montada en su dragón , llevándose por delante a un pueblo inocente y ajeno a los enfrentamientos de sus líderes.

Una muestra que pone punto y final a la evolución del personaje y un capítulo con mucho más sentido de lo que parece , tal y como nos explican en Espinof.

