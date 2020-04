11 Apps Juegos de mesa en línea para jugar sin salir

Con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, en muchos países se tomaron medidas necesarias como el aislamiento social obligatorio. En estos días de confinamiento, es fundamental el entretenimiento para sobrellevar el encierro y que mejor si lo hace con los amigos o familiares, cada uno desde su casa.

Gracias al avance de la tecnología, existen muchas aplicaciones que permiten acortar la distancia y mantener ese contacto a través del celular.

Los juegos en el celular tienen una ventaja por encima de los del computador y es que son mucho más fáciles de descargar y no requieren mayor capacidad técnica.

Conozca estos 11 juegos de mesa gratuitos en línea, muchos de ellos son tradicionales. Algunos le permiten al jugador conectarse en videollamada con sus amigos o familiares y sentir que están aún más cerca.

Todos ellos están disponibles para el sistema Android e iOS.

1. Uno El tradicional juego de cartas también ofrece una versión multijugador para descargar en el smartphone. El juego se amolda a la edad, para establecer un nivel de dificultad menor si juegan los más pequeños. Puede invitar a sus amigos a través de WhatsApp o Gmail. Para ello, debe entrar en “modo divertido” y crear un código de sala con el que puedan acceder sus contactos desde sus móviles. Esta app permite también enviar mensajes de voz a otros jugadores durante una partida para gritar “Uno” cuando esté a punto de ganar.

2. Apalabrados Este juego de palabras cruzadas es muy exitoso y ayuda a entrenar la mente, a ampliar vocabulario y también ahora a retar a amigos o familiares confinados en casa. El objetivo es ganar más puntos que el oponente formando palabras en el tablero horizontal o verticalmente. Se inicia sesión con Facebook. Así podrá conectar a sus contactos de la red social y jugar con ellos en la aplicación. El juego los reconoce previamente y aparecen ya ordenados en la sección de amigos. Además, tiene una ventana de chat.

3. Monopoly Este popular juego de mesa es un clásico familiar .Con esta app se podrá organizar una partida privada con amigos o con cualquier usuario del mundo.

4. Rummikub Este juego de mesa consiste en hacer escaleras de números del mismo color (mínimo tres) y series de un mismo número de diferentes colores con la finalidad de ser el primer jugador que se quede sin fichas. El objetivo es organizar fichas para crear las combinaciones de colores y números más inteligentes. La app se sincroniza con la lista de amigos en Facebook. Tiene un pequeño chat integrado con frases preestablecidas y emoticonos que se puede utilizar a lo largo de la partida. Permite crear mesas de juego privadas.

5. Preguntados 2 Esta aplicación permite conectarse con los amigos e iniciar partidas en las que tendrá que demostrar su conocimiento en seis categorías diferentes. El Preguntados 2 es un clásico juego de trivia. Lo ideal es registrarte con la cuenta de Facebook, para poder vincular a sus amigos de la red social y jugar con ellos. Aparte de competir con los amigos, incluso se puede chatear y formar equipos. Además incluye un “modo duelo” en el que se tiene menos tiempo y el oponente debe contestar al mismo tiempo que uno. Esta app incluyó novedades como el reto de ganar coronas, coleccionar personajes o crear un equipo. Tiene cientos de miles de preguntas y 20 idiomas de juego.

6. Stop Consiste en crear listas de palabras de una temática concreta con una letra inicial que el juego brinda y en un tiempo limitado debe escribir todas las palabras (por ejemplo, instrumentos) que empiecen con esa letra inicial. En Stop hay varias maneras de jugar con los amigos. Puede invitarlo desde cualquier red de contacto (WhatsApp, Gmail, Twitter o incluso mensajes) y además tiene dos opciones adicionales. Jugar con sus contactos de Facebook o retarlos desde Instagram. 7. Just Dance Now Si bailar Descargándote la aplicación, podrás bailar solo o con tus amigos las mejores y míticas canciones de Just Dance. El formato es un poco distinto y es que el juego te obliga a sincronizar una pantalla más grande porque el móvil funciona como sensor en tu mano derecha. Por eso, podemos usar la pantalla del ordenador para ver al bailarín que tenemos que seguir, pero el juego te guía paso a paso en el proceso para hacerlo y es bastante fácil. Para el modo multijugador, sólo tienes que poner el mismo código de sala. Los bailes no son ilimitados pero las monedas con las que pagarlos se recargan cada día.

8. Plato Esta aplicación ofrece un ingrediente adicional al resto de los videojuegos: la posibilidad de tener en forma virtual los juegos de mesa que se jugaría con amigos en casa. Además, brinda la posibilidad de jugarlos con varias personas simultáneamente. Entre los juegos que incluye está Table soccer, Ocho Uno, Banckroll, Ludo y 4 en línea.

9. Houseparty Si bien jugar no es la principal finalidad de “Houseparty” (porque en realidad es una app de videollamadas), lo cierto es que son pocos aquellos que se resisten a probar sus minijuegos. Los participantes pueden elegir entre cuatro juegos disponibles: Trivia, (donde los jugadores responden a distintos cuestionarios), Quick Draw!, (un jugador dibuja en la pantalla mientras los demás adivinan), Heads Up!, (los usuarios deben darle pistas a un jugador para que adivine qué personaje es) y Chips and Guac. Para que todos los jugadores jueguen en tiempo real solo se debe presionar el botón con forma de dados durante la videollamada.

10. Parchis Star Sí, esta aplicación es el clásico ludo. Si no puede jugar en casa porque está pasando la cuarentena solo o prefieres competir con quienes están lejos, ésta es la app que necesita. Parchis Star permite partidas en línea en las que se pueden añadir entre dos y cuatro participantes. Éste es completamente gratuito e incluso te permite chatear con el resto de usuarios, por lo que no sólo se limita a jugar, sino que puede ir hablando con quien está jugando y, por qué no, si vas ganando, fanfarronear.

11. PlayJoy Es otra excelente aplicación para jugar en línea durante la cuarentena. PlayJoy dispone de los juegos de parchís, dominó, Uno, chinchón y tute. Como las anteriores aplicaciones, está habilitada la opción de chatear y es apta para móvil, ordenador y tablet.

