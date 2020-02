11 acontecimientos importantes del tercer mensaje del estado de la Unión de Donald Trump

Entornointeligente.com /

Trump se convirtió en el primer presidente que da un mensaje de estado de la Unión mientras es residenciado. (AP) El último mensaje del estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante este cuatrenio estuvo marcado anoche no solo por una intensa fiebre política, sino que antes, durante y después del mensaje se desarrollaron momentos que quedarán destacados en su récord histórico.

Desde su entrada, Trump se esforzó por mostrarse seguro e imponente a pesar de que se convirtió en el primer presidente en brindar el discurso mientras enfrenta un juicio político.

Su alocución duró casi una hora y media, pero aquí te resaltamos 11 acontecimientos y detalles importantes:

Relacionados: Este fue el tercer mensaje de estado de la Unión de Donald Trump 1. Trump rechazó saludar a la presidenta de la Cámara federal, Nancy Pelosi. Tras haberle entregado el discurso en papel, el presidente dejó con la mano extendida a la líder demócrata, justo en el podio ubicado al centro del hemiciclo de la Cámara de Representantes.

2. Pelosi no tuvo que hacer mucho más para regresarle el mal rato. En su lugar, la presidenta de la Cámara federal rompió los papeles del mensaje del presidente tan pronto finalizó el discurso. El momento quedó grabado en cámara y se volvió viral en las redes sociales.

En respuesta a por qué había roto el mensaje, Pelosi dijo que “era lo cortés, dentro de las alternativas”.

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo

— Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020 3. La economía estadounidense fue uno de los principales temas que resaltó el presidente como parte de sus “logros” desde que asumió el cargo. Luego del saludo protocolar, el presidente dijo que estaba “entusiasmado de informarles esta noche que nuestra economía es la mejor que ha sido”.

4. La comisionada residente, Jenniffer González, y la gobernadora Wanda Vázquez estuvieron presentes en el hemiciclo de la Cámara federal para presenciar el mensaje de Trump. Horas antes del mensaje, González informó, a través de Twitter, que estaba con la gobernadora reunida con el congresista Rick Scott de Florida.

Junto a la gobernadora ? @wandavazquezg ? saliendo de la oficina del Senador Scott. Invite a la Gobernadora a mensaje del presidente. Mañana continuaremos con reuniones para adelantar los fondos federales a PR pic.twitter.com/eJ7pWbpkcP

— Jenniffer González (@Jenniffer2012) February 4, 2020 5. Trump no mencionó a Puerto Rico durante el evento, pese a que la isla ha sufrido de sismos continuos desde el 28 de diciembre que han provocado derrumbes a través de la isla.

6. Pelosi solía verse moviendo su cabeza en señal de rechazo o cuestionamiento en varios momentos durante el discurso. Por ejemplo, cuando Trump mencionó que su propuesta de seguro médico protegerá a todas las personas que ya tenían condiciones preexistentes.

7. Durante el mensaje, Trump resaltó la presencia del líder opositor Juan Guaidó , a quien llamó “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela” . Además, arremetió contra Nicolás Maduro, a quien llamó “tirano” y dijo que “su agarre de tiranía será demolido y roto”.

In a moment of bipartisanship, both parties applaud as @realDonaldTrump acknowledges Venezuelan opposition leader Juan Guaido. “Please take this message back that all Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle for freedom” #StateOfTheUnion pic.twitter.com/v62cmsxxaU

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 5, 2020 8. Trump sorprendió utilizando la palabra “inclusión” durante su mensaje. En varias ocasiones mencionó a las minorías sociales como “parte de América” y aseguró que estaba construyendo “la sociedad más próspera e inclusiva en el mundo”.

9. En un momento el presidente interrumpió su mensaje para que la primera Dama, Melania Trump, le entregara la “medalla presidencial de la libertad” al locutor de radio ultraconservador Rush Limbaugh.

Limbaugh ha causado un sinnúmero de controversias, entre ellas haber llamado “puta” y “prostituta” a una estudiante de Georgetown que abogaba porque le cubriera el seguro de anticonceptivos.

10. Trump también brindó unos minutos de drama y sentimiento cuando sorprendió a la esposa de militar y su familia con el regreso de su esposo que llevaba siete meses en Afganistán.

11. En ningún momento Trump habló sobre el juicio político que enfrenta.

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

Entornointeligente.com