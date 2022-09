10Sep: Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Entornointeligente.com /

El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El psicólogo clínico, Roger Garcés, catalogó en la actualidad este tema como controversial y difícil.

«El suicidio es un tema difícil dentro de la psicología y la psiquiatría, es de verdad un gran misterio, se ha estudiado profundamente, pero no hay una variable que se identifique como precursora del suicidio», expresó.

Muchas personas relacionan el tema del suicidio con la depresión, cuando no hay una correlación estadística y directa, «no hay relación entre depresión y suicidio, hay gente que se deprime y no se suicida, y hay que gente no se deprime y se suicida», acotó.

Hay variables relacionadas con este tema como el trastorno de personalidad, y la esquizofrenia, aunque actualmente se estudian dos elementos, el acto suicida, y el gesto suicida, «el acto suicida decide el fin a su existencia, y el gesto suicida incurre el evento de manipulación, se les va la mano y de verdad se matan, pero no es porque tenga la intención».

Diferentes emociones genera el suicidio, como el miedo y el misterio, «es algo que ni la ciencia ha podido determinar cuáles son las variables y mucho menos el público en general».

En una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio , Garcés consideró que en la sociedad actual del desgaste, y de la auto-explotación, «la gente trabaja más de lo que debe, y tiene menos contacto, por eso tiene más alejamiento».

Luego del covid-19, y de estar tanto tiempo en pandemia, la sociedad incrementó el teletrabajo, donde la gente tiene menos posibilidad de compartir, y genera soledad.

En la actualidad, Venezuela es un país que reporta menos casos de suicidio en comparación con otros países en el mundo.

