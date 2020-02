100 motivos por los que siempre amaremos al Reino Unido

Entornointeligente.com /

1. AARDMAN ANIMATIONS Un inventor algo tontaina que se pirra por el queso Stilton y un perro al que le gusta tejer y escuchar a Bach son los improbables pilares (de plastilina) sobre los que se asienta la factoría que convirtió a Bristol en una de las capitales mundiales del cine de animación.

2. ‘AFTERNOON TEA’ Lo llaman té, pero aquí la infusión es solo un pretexto para atizarse a media tarde unos sándwiches de pepino (o de huevo, o de salmón ahumado), unos scones con crema coagulada de Cornualles y mermelada, unos pastelitos y, si se tercia (se suele terciar), una copa de champán. Y a esperar la cena.

El ‘afternoon tea’, en toda su extensión. / Archivo

3. ANGRY YOUNG MEN Grupo de jóvenes airados con la pompa imperial y con ficciones clasistas. Enfermos de rabia, o de tuberculosis, escribieron después de la segunda guerra mundial novelas realistas que por fin enfocaban fregaderos sucios, embarazos indeseados, camastros cojos, ojos vidriosos.

4. ARTURO, REY Mito de origen medieval sobre un supuesto rey que accedió al trono de Bretaña tras arrancar la espada Excalibur de la piedra en la que estaba clavada. Ni él ni sus errantes caballeros de la tabla redonda han dado todavía con el santo grial. ¡Merlín, no los abandones!

5. AUSTEN, JANE Autora de grandes novelones de miriñaque, cuyo principal mérito fue modernizar el género mediante el tratamiento de la gente corriente y sus preocupaciones cotidianas. Un error frecuente: Jane Austen no es victoriana, sino previa, georgiana. Nunca nos arrebatarán al señor Darcy, el apuesto caballero de ‘Orgullo y prejuicio’ (1813).

6. ‘AVENGERS, THE’ Algunos superhéroes no llevan capa, sino bombín, paraguas multiusos y trajes de Pierre Cardin . John Steed ( Patrick Mcnee ) acompañado durante una época por la gloriosa Emma Peel ( Diana Rigg ) eran agentes secretos que atraparon el encanto británico y su obsesión por el espionaje en la dorada era sesentera (‘The Prisoner’) de la tele.

7. BBC WORLD SERVICE ¿Estás en Teherán? ¿En Ulán Bator, y no entiendes ni papa del idioma local? Tranquilo, el servicio internacional de radio acude al rescate desde 1932 como un instrumento del imperio y su graciosa majestad. Los corresponsales la veneran. Alcanza hoy una audiencia de unos 120 millones de oyentes. A la BBC, la tele, los británicos la llaman cariñosa (o burlonamente) ‘Auntie’, la tita.

8. BEATLES, THE Cuando en una entrevista le preguntaron al ya desaparecido Daniel Johnston cómo habría sido su vida si no hubieran existido los Beatles , el hombre se puso a llorar. No se nos ocurre una prueba más concluyente de que el pobre Daniel estaba bastante más cuerdo de lo que nos quisieron hacer creer.

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney y Georges Harrison, en 1965. / Ap

9. BEAU BRUMMEL George Bryan Brummell (1778-1840), alias el Bello. Pionero del dandismo con una influencia descomunal en la moda de la alta sociedad. Si un día hubiera salido desnudo de casa, hoy el mundo sería nudista.

10. BEST, GEORGE “Es típico de mí poner fin a una larga y distinguida carrera como bebedor justo cuando el Gobierno planea abrir los pubs 24 horas al día”, dijo el hombre que saboteó su candidatura a mejor futbolista del mundo por su mala cabeza y su horrible sentido del ‘timing’.

11. BOND, JAMES Varonil y mujeriego, el agente 007 (‘double-oh-seven’), al servicio del MI6, es una criatura de ficción del novelista Ian Fleming que lo petó en el cine. ¿Nuestro favorito? Sean Connery , sin duda. Y el vodka con Martini, “agitado, pero no revuelto”.

12. BRONTË, HERMANAS Charlotte (‘Jane Eyre’), Emily (‘Cumbres borrascosas’) y Anne (‘La inquilina de Wildfell Hall’) conforman el tridente más impetuoso de la novela victoriana, huérfana sin sus heroínas y el paisaje de los páramos. La tuberculosis hizo estragos en la familia más literaria que en el mundo hubo. Haworth, la localidad del West Yorkshire donde vivieron, es hoy un santuario turístico en su memoria.

13. BULLDOG El can elegido para representar los valores de la vieja Inglaterra es un animal de aspecto hosco al que en épocas remotas se hacía pelear con toros y que ha sido reconvertido, a través de la crianza, la química y el tiempo, en un entrañable perro de salud delicada, mirada noble y digestiones flatulentas.

14. CAINE, MICHAEL El ‘sir’ más ‘cockney’, hijo de una sirvienta y de un mozo de la lonja de pescado de Billingsgate. Más inglés que el tweed. Inolvidable en películas como ‘Zulu’, ‘Alfie’ y ‘Las normas de la casa de la sidra’. Votó sí al ‘brexit’, qué se la va a hacer.

15. CARNAVAL DE NOTTING HILL Sarao con el que las culturas de los inmigrantes caribeños empezaron a tomar la calle en 1966. Las ediciones de los 70 estuvieron plagadas de enfrentamientos con la policía. La portada de ‘Black market clash’, de The Clash , muestra al compinche de la banda Don Letts en los disturbios de 1976. El autor de la foto fue el español Rocco Redondo .

16. CHILDISH, BILLY Con sus numerosos grupos y en solitario ha superado de calle los 100 álbumes grabados. Y lo bueno es que si te gusta uno, te gustan todos . El dogma primitivista que aplica al rock and roll hace de Lars von Trier un creador laxo.

Agatha Christie. / Archivo

17. CHRISTIE, AGATHA Solo por detrás de la Biblia y Shakespeare, las aventuras detectivescas de Hércules Poirot y Miss Marple han vendido 2.000 millones de libros en todo el mundo. Y aún ostenta otro récord: ‘La ratonera’ se representa en los teatros londinenses desde 1952 . Ininterrumpidamente.

18. CLUB Elevado ejemplo de un cierto esnobismo clasista (y machista) típicamente inglés, el club, con sus mármoles, sus caobas, sus sillones orejeros y sus copitas de oporto, tiene una característica que lo hace mil veces preferible a sus equivalentes continentales: aquí no se viene a conspirar, ni a hacer contactos, ni siquiera a socializar; aquí se viene a que lo dejen a uno en paz.

19. COCKER, JARVIS ¿Eres de los Beatles o de los Stones? De los Kinks. ¿Y de Blur o de Oasis? De Pulp. En un britpop de letras sobre ir al pub y beber el viernes, su líder logró inyectar vida inteligente con letras irónicas, sexuales y contradictorias . Quería dormir con alguien como tú, así, normal, y medio mundo quiso, y quiere, dormir con él.

20. COCKNEY Habitante del East End londinense, o de cualquier barrio sin mucha panoja, que cultiva un acento imposible y una jerga rimada que, por mera evolución del chiste, lleva a llamar a las manzanas ‘escaleras’ y a los problemas, ‘esposas’.

21. CROWLEY, ALEISTER Escritor, mago y ocultista, se hacía llamar la Gran Bestia 666. Fundó una nueva religión, Thelema, cuya máxima, “haz tu propia voluntad” adoptó como lema. Más grande que la vida.

22. DESERT BOOTS Así son los ingleses: ¿qué hacer con esas cómodas botas que los soldados usaron en Egipto y Libia durante la segunda guerra mundial? ¡Que las usen mods y otras subculturas! Aquí, como sucedió con películas como ‘Afterhours’ (‘Jo, qué noche’), se importaron traducidas prosaicamente como ‘pisamierdas’.

23. DEXYS MIDNIGHT RUNNERS Con Kevin Rowland como fanático y dictatorial jefe (lo mismo podría haber montado una secta), llevaron las ideas de pop y de grupo como unidad frente al mundo a cotas himaláyicas de pasión .

Charles Dickens, en 1863. / ROBERT HINDRY MASON

24. DICKENS, CHARLES El más sobresaliente novelista del Londres victoriano, por entregas y en una época en que el público lector se expandía a grandes zancadas. Irónico y punzante en la crítica social. Hizo del huérfano una institución literaria (“por favor, señor, quiero un poco más”). ¿Su mejor obra? ¡Qué difícil! Quizá ‘Casa desolada’.

25. DOCKS, LOS En los muelles londinenses del Támesis, los ‘clippers’ descargaban los tesoros del imperio: seda, algodón, índigo, té y el opio para los fumaderos. Margaret Thatcher acabó construyendo sobre ellos oficinas de lujo.

26. DR. MARTENS Resistentes y más duras que el mármol, cuando Pete Townshend , líder de The Who, se calzó el modelo ‘1460’ para representar a la clase obrera, las convirtió en un icono cultural. Con minifalda, quedan la mar de sexis.

27. DR. WHO Un superhéroe con bufanda de punto que viaja a través del tiempo y del espacio en una cabina telefónica solo podía salir de las islas.

28. DRAKE, NICK Músico psicodélicado, Nick Drake fue el druida de la melodía folk perfecta , un músico ajeno a la fama y a los conciertos, de mirada en suelo y manos en bolsillos, que triunfó después de su temprana muerte. Cinco hojitas en su librito de papel de fumar.

29. EALING STUDIOS Bajo la dirección de Michael Balcon , la Ealing produjo películas de los géneros más variados, pero si hoy tiene un lugar de privilegio en la historia del cine es gracias a sus deliciosas comedias, artefactos sofisticados, sutilmente ‘anti-establishment’ y discretamente nacionalistas.

30. FACES, THE Grupo de músicos fabulosos ( Ian McLagan, Ronnie Lane, Kenney Jones , ex-Small Faces los tres, Ronnie Wood y Rod Stewart ) y espíritu aún más fabuloso: lo primero que hicieron fue convertir su local de ensayo en un pub.

31. FAWKES, GUY ‘Pólvora católica’ (mojada). Los ingleses descubrieron el complot para volar el Parlamento y siguieron a lo suyo. El 5 de noviembre celebran la caída del conspirador con fuegos artificiales.

32. FU MANCHÚ Usaba sectas de asesinos, venenos (incluyendo los de serpientes, arañas y escorpiones) y artefactos sofisticados para intentar destruir la civilización occidental. Lo raro es que el Gobierno chino no le mandara a Sax Rhomer , su creador, uno de esos regalos. Por racista.

33. GABARDINA Thomas Burberry , Garibaldi y tropas inglesas durante la primera guerra mundial. La magia impermeable de la solapa. Y la forma que tenían los actores de los 30 de parecer interesantes y los ingleses de pasear como si nada bajo la lluvia. La primera suele ser heredada o de Humana. Y te viene grande.

34. GINTÓNIC La mezcla la popularizaron los soldados de su majestad en la India para combatir la malaria enmascarando el mal sabor de la quinina. En cualquier caso, resulta exquisito a media tarde, como ‘afternoon drink’. Puede sustituirse por una copa de oporto o de clarete (imprescindible en las novelas). Los ingleses inventaron la palabra ‘claret’ para definir a los vinos más jóvenes de Burdeos.

35. GLAM El fenómeno pop que evitó el exterminio por aburrimiento de la adolescencia en la primera mitad de los 70. Nombres respetados ( Bowie , Bolan , Roxy Music…) y una caterva de gañanes que hicieron que la chavalería lo pasara bomba (The Sweet, Slade, Gary Glitter …).

David Bowie, en la etapa glam. / ARCHIVO

36. HACIENDA, THE Si recuerdas algo de lo que sucedió, es que no estuviste allí. O el club, abierto en Manchester en 1982, donde New Order se gastaron en tiempo real toda la pasta que ganaban . Fundada por ellos y Tony Wilson , catedral electrónica, donde Madonna perdió su bolso y la recaudación se perdía cada noche.

37. HAMMER PRODUCTIONS Humillados por la Universal, que tras explotar su inigualable carisma los había acabado arrinconando en películas de ínfima calidad, los monstruos de toda la vida buscaron refugio en esta casa del terror, donde, bien alimentados con generosas dosis de erotismo y sangre en tecnicolor, documentaron sus fechorías con un estilo visual tan salvaje como distinguido.

38. HARRINGTON JACKET Creada en Manchester en los años 30, la Baracuta G9 (lo de Harrington viene de un personaje de la serie ‘Peyton Place’), con su característico forro de tartán, es una prenda tan bonita y funcional que ha seducido a todo tipo de subculturas, de los rockers a los skinheads, pasando por los mods, los punks y los pijos de la Ivy League. Ecumenismo textil.

39. HITCHCOCK, ALFRED Gracias a él sabemos que cualquier cosa terrible puede sucederle a cualquiera en cualquier momento. Y que los policías suelen ser inútiles.

Sherlock Holmes, escoltado por Watson. / Archivo

40. HOLMES, SHERLOCK Cocainómano, misántropo y con una mente excepcional para la deducción, el personaje de Arthur Conan Doyle sentó las bases del detective moderno de ficción. Fue el primero con despacho. Elemental, querido Watson.

41. HOMBRE DE MIMBRE, EL El l ado terrorífico del viejo paganismo exaltado por el movimiento folk-rock emerge a plena luz del día en una película ( Roby Hardy , 1973) en la que todo el mundo ríe y baila menos una persona.

42. ISABEL II Ni la facción más guillotinera del republicanismo puede evitar verla como un ícono pop. Ella y sus bolsos Launer, sus corgies, sus sombreritos hiperbólicos y su forma de apagar incendios domésticos han resistido el tiempo y dado vidilla a los tabloides, la industria del suvenir, los JJOO y a ‘The Crown’. Dios salve a Lilibeth.



43. JACK EL DESTRIPADOR El primer asesino en serie en un paisaje urbano. Se le atribuyen al menos cinco víctimas canónicas, cinco prostitutas asesinadas en 1888 en las calles sórdidas del barrio de Whitechapel. Jamás le echaron el guante.

44. JONES, BRIAN El niño perdido del Swinging London. Formó los Rolling Stones, los encarriló, los gobernó, pasó a no pintar nada porque no había quien le aguantara y porque Jagger & Richards escribían canciones buenísimas, fue expulsado del grupo y murió ahogado en su piscina en 1969 (versión oficial).

45. JOHNNY WALKER El logotipo creado por Tom Browne en 1908 es sinónimo desde entonces de whisky escocés. O solo ‘Scotch’.

46. JOVES, ELS En catalán, porque así los conocimos. Anarconihilismo punk, humor dinamitero y grupos molantes . La ‘sitcom’ en la que más veces, y en tono más insultante, se emplea la palabra “feixista”.

47. KINKS, THE Poesía de adosado de ladrillo rojo con patio trasero y gloriosas melodías pop. El grupo que mejor supo retratar la sociedad nacida del derrumbe del imperio , con sus conflictos de clase, su frustración sexual y su ambigua idealización de un pasado que no volverá.

El Coronel T. E. Lawrence. / Archivo

48. LAWRENCE DE ARABIA Thomas Edward Lawrence fue un aventurero acomplejado y peligrosamente mixtificador a quien un giro del destino convirtió en un fascinante héroe trágico. Como suele suceder, la película era mejor que la persona.

49. LIVERPOOL FOOTBALL CLUB Después de años de marchar bajo la lluvia y contra el viento, el equipo que nunca camina solo, orgullo de una ciudad proletaria maltratada por el thatcherismo, vuelve hoy a ser aquel ‘bastión de invencibilidad’ que construyó el socialista Bill Shankly cuando ser ‘red’ era algo más que aplaudir los goles de Kevin Keegan .

50. MÉDIUM Aunque importado de EEUU, el espiritualismo fue uno de los grandes entretenimientos victorianos. Hasta el mismísimo Conan Doyle acabó convencido de la posibilidad de comunicarse con los muertos.

51. MEEK, JOE Antes que Phil Spector en Los Ángeles, estuvo Joe Meek en Londres. Productor genial, gay (su factura le pasó), paranoico y a la postre homicida, dominó desde su estudio casero en el 304 de Holloway Road el pop británico pre-Beatles.

52. MERCADILLOS Camden Town, Brick Lane, Portobello Road, Spitafields, Greenwich… ¿Quién no se ha comprado un disco, una chupa de cuero o una taza para el té en alguno de los encantes londinenses? Un ‘must’.

53. MINEROS La peor pesadilla de Margaret Tatcher . Lástima que también fueran su gran víctima. Tras un año (marzo de 1984 a marzo de 1985) de huelga masiva, perdieron y el neoliberalismo tuvo la vía expedita. Sniff.

54. MITFORD, HERMANAS Familia aristócrata británica donde todo podía tener cabida: antifascismo, amigueo con Hitler, novelas brillantísimas.

55. MINI Aunque el capitalismo lo ha llevado a mutaciones absurdas (a día de hoy, hay minis de tamaño XXL), es a los coches lo que el ‘paperback’, o libro de bolsillo, a la literatura. Bonito y democratizador. Signo de los 60 y automóvil ideal para robar cuatro millones de dólares.

56. MIRREN, HELEN Una cerrada ovación para ella y todas las demás grandes damas de la escena y el cine británicos: Judi Dench, Maggie Smith, Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Angela Lansbury …

57. MONTY PYTHON Eran capaces de colar una mención a la musa de la danza Terpsícore en un ‘sketch’ sobre una tienda de quesos. Malditos genios.

De izquierda a derecha, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones y Terry Gilliam. / Archivo

58. MOORE, ALAN Guionista de los fundamentales cómics ‘Watchmen’, ‘V de Vendetta’ y ‘From hell’, así como ocultista, anarquista y tipo poco sociable.

59. MORAN, CAITLIN De un britpop que era un latifundio de nabos, surgió la crítica musical, y luego novelista, más desternillante de nuestra época. Cada vez que oye la palabra ‘feminista’, se ‘jinca’ un chupito.

60. MOSS, KATE Durante más de dos décadas fue ‘Kate, the Great’, las pecas del grunge y la ‘actitud’, la ‘top’ de biografía escandalosa y mirada indolente que tuneaba el lujo con su filtro de peligrosidad. En su favor, decir que ha sobrevivido a todo: a Pete Doherty, a la moda, a los tabloides e incluso a Instagram.

61. NORTHERN SOUL El equivalente musical a la casquería: lo que otros desprecian puede cocinarse de la forma más deliciosa. Discos ignotos a lo Tamla Motown, de soul con ritmos acelerados como corazones al trote, bailados toda la noche en el norte de Inglaterra desde finales de los 60.

62. NORTON También puedes ser de Triumph o de BSA. Uno de los peores lugares del mundo para ir en moto desarrolló una nobilísima industria motociclística que empezó a sucumbir en los 70 ante su homóloga japonesa.

63. PEAKY BLINDERS Queremos sexta temporada ya. Muy a favor de Polly Gray (Helen McCrory), realeza gitana y matriarca del clan Shelby.

64. POGUES, THE Punk + música celta + pintas patibularias hicieron de Shane MacGowan y compañía una tripulación pirata de ensueño. Tenían, además, canciones magníficas.

65. POSTCARD RECORDS La Motown era el sonido de la joven América y Postcard, el de la joven Escocia de los 80. La discográfica del pop cristalino y los bailes extraños, de Orange Juice a Josef K.

66. PUB ¿Puede un lugar significar catedral y hogar al mismo tiempo?

Pub inglés. / Archivo

67. QUANT, MARY Hay quien habla del nuevo hombre, pero esta modista imaginó a la nueva mujer. Elástica, cómoda, elegante. Y, con permiso de Courrèges, una falda breve para los 60. La madre de Michael Caine descubrió la minifalda y dijo: “No pondría en el escaparate algo que no pensara vender”. La generación de su hijo y sobre todo él, ya pensaba distinto.

68. RAVE Eso que persiste en Castellón cada Año Nuevo, surgió en Inglaterra algo antes. Fiestas rituales al aire libre, en bosques o descampados frente a autopistas, para comer M&Ms de éxtasis y bailar durante horas a modo, se dice, de resistencia.

69. REGATA OXFORD-CAMBRIDGE La primavera empieza de verdad en Londres cuando la carrera de remo, la más antigua del planeta (la primera se celebró en 1829), enfrenta en el Támesis a las dos universidades más prestigiosas del Reino Unido.

70. ROSAS Tanto aman la jardinería como distracción tonificante que la llaman el ‘green gym’, y en cualquier patio trasero que se precie la flor esencial es la rosa. La variedad English Garden es de un delicado color champán.

71. ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY Fundada en 1830, sus siglas (RGS) están detrás de expediciones increíbles, como las de Darwin, Livingstone y Morton Stanley. En sus dependencias se conserva el gorrito de piel que Mary Kingsley lució en sus viajes por África.

72. RUGBY Idiosincrásica mezcla de rudeza y urbanidad que premia la solidaridad entre caballeros con un montón de dientes rotos, hombros luxados y orejas de coliflor.

73. SASSOON, VIDAL Casi que lo de menos es que resucitara el ‘bob’ como corte de pelo femenino insignia de los 60. Antes que peluquero de estrellas fue un niño judío pobre de solemnidad y un luchador callejero contra el fascismo.

74. SAVILLE ROAD Calle londinense donde se tramaron expediciones al Polo y discos patrocinados por The Beatles. Y sastrería, del esmoquin decimonónico a la solapa estrecha mod, donde se ceñían sueños y americanas a medida.

75. SELLERS, PETER Cómico melancólico, pionero del humor absurdo británico en ‘The goon show’ y careta sonriente ‘swinging’. El actor, y la persona, más divertida y triste de la historia de la humanidad.

76. SEMANARIOS MUSICALES Explica Bob Stanley que en el cole ojeaban estas revistas como quien escucha el carrusel deportivo. El pop es veloz y un mes puede ser una etapa geológica que deja atrás dinosaurios. Semana a semana, ‘NME’ y ‘Melody Maker’: esto se escucha ahora.

77. SEX PISTOLS, THE Sí, el punk ya existía, pero ellos lo convirtieron en un arrebatador motín .

Sex Pistols. / efe

78. SHAKESPEARE, WILLIAM El resto es silencio. O debería serlo.

79. SHELLEY, MARY La genial madre de Frankenstein. Durante el verano sin verano de 1816, en Villa Diodati, en los Alpes suizos, junto con su compañero, el poeta Percy Shelley, Lord Byron, Claire Clairmont y el médico Polidori , concibió la semilla de ese monstruo inmortal hecho con trozos de cadáveres. El primer relato de ciencia-ficción.

80. ‘SHOUT TO THE TOP’, DE THE STYLE COUNCIL Canción protesta a irresistible y acelerado ritmo de soul de Filadelfia, de The Style Council (1984). El vídeo hace explícito el apoyo del grupo a los mineros en huelga.

81. SIR TIM O’THEO Personaje de Bruguera creado por Raf , a menudo con guion de Andreu Martín . Que sus historietas triunfaran en la España de 1970 ilustra a la perfección el magnetismo de ‘lo inglés’.

82. SMITHS, THE Su guitarra, Johnny Marrr , tuvo que exigir al primer ministro que no le gustara su banda: “¡No te lo permito!”. Desde los 80 de la era Thatcher, en los pubs, en el Parlamento, en las habitaciones de millones de adolescentes torturados, letras lluviosas de ese Wilde con tupé, Morrissey. ¡Sonad a los Smiths! Unos han envejecido mejor que otros.

83. SMOG Mezcla de ‘smoke’ (humo de chimeneas, fábricas y demás) y ‘fog’ (la niebla del río). En la época victoriana, de tan irrespirable, pardo y sulfuroso se conocía el mejunje como ‘pea soup’ (puré de guisantes).

84. STIFF RECORDS Avanzadilla del renacimiento de los sellos indies impulsado por el punk. Encapsuló el significado de la new wave con una invencible mezcla de talento y excentricidad: Nick Lowe, Elvis Costello, Ian Dury, Wreckless Eric, Madness… Menuda escudería.

85. SUBCULTURAS JUVENILES Aquí se les llama ‘tribus’, pero son mucho más. Objeto de estudio académico en la Universidad de Birmingham, son esa cosa de clase y estética en discos, ropas, poses. Del sentido de pertenencia a algo.

86. SWINGING LONDON La Movida londinense. El ‘big bang’ juvenil que en los años 60 transformó una ciudad gris, circunspecta y opresiva en el excitante decorado de una película de Austin Powers.

87. TEENAGE FANCLUB La vieja alquimia druídica de las guitarras y la melodía. Canciones como soles desde la lluviosa Glasgow. Su primer sencillo se tituló ‘Todo fluye’ y, en su caso, era verdad.

88. TERRACES Gradas. O fiebre en las mismas. Aunque en las gradas se canta ‘Lolololo’ y las ‘terraces’, trifulcas dramáticas a un lado, pueden ser un palco pop futbolero de himnos imaginativos y gloriosos.

89. THAMES TELEVISION La primera imagen de Londres que muchos retuvimos era ese fotomontaje del Big Ben, Saint Paul y el Puente de la Torre reflejados en el Támesis sobre una fanfarria de ocho notas que precedía al ‘show’ de Benny Hill . Y a ‘Un hombre en casa’. Y a ‘Los Roper’ …

90. TOLKIEN, J. R. R. Durante generaciones, la imaginación infantil no habría sido la misma sin el alimento de ‘El hobbit’ o ‘El señor de los Anillos’. La batalla por la Tierra Media aún no ha terminado. Su hijo y albacea de su legado falleció el pasado 16 de enero.

91. TOP OF THE POPS Programa de listas de ventas pop en la tele desde 1964. Lo más parecido a ir a misa para un adolescente británico amante de los discos. El lugar desde el que Bowie te podía señalar para decirte: “Cogí el teléfono, tenía que llamar alguien y te llamé a ti”.

92. TURNER, JOSEPH MALLORD WILLIAM Taumaturgo de la luz, las nubes, la niebla, la lluvia y el humo, convirtió los paisajes en batallas y revolucionó el arte pictórico sin que a su alrededor a nadie pareciera importarle demasiado.

93. TWEED Tejido de lana que vino de Escocia para uniformar a la aristocracia rural eduardiana y a los primeros automovilistas. Coco Chanel lo incorporó al vestuario femenino y Sean Connery nos hizo entender que vestir una chaqueta de tweed es una manera correcta de estar en el mundo.

Americana de tweed. / Archivo

94. TWO TONE RECORDS Si el piano, el ajedrez y las banderas de meta combinaban blanco y negro, ¿por qué la sociedad británica post-imperial no lo aceptaba? Discográfica que Jerry Dammers fundó en 1979 para demostrar que era posible a ritmo de ska y derivados.

95. UNDERTONES, THE De Derry, Irlanda del Norte. Grupo de punk-pop con un cantante ( Feargal Sharkey ) con debilidad por el soul al frente. Facturaron el inmortal himno quinceañero ‘Teenage kicks’ (1978).

96. UNION JACK Rojo, blanco y azul, combinados con las cruces de San Jorge (Inglaterra), San Andrés (Escocia) y San Patricio (Irlanda). Un magnífico diseño que empezó a gestarse en 1606.

97. WATS, CHARLIE A Mick Jagger, después de atizarle un puñetazo en la cara: “Nunca más digas que yo soy TU batería. Tú eres mi puto cantante”.

98. WINEHOUSE, AMY Como una Ronnie Spector malota, creó un ‘look’ icónico y dejó un disco (‘Back to black’) estiloso, bailable y desgarrador, qué más se puede pedir.

Amy Winehouse. / Archivo

99. WODEHOUSE, P. G. El humor como civilización. La literatura como felicidad. El paraíso aguarda tras las puertas del jardín del castillo de Blandings.

100. XTC El tándem formado por Andy Partridge y Colin Moulding ha llevado el pop a niveles de sofisticación difícilmente superables sin que deje de ser esa cosa mágica inventada por los Beatles.

