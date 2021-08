De eenjarige Divine Vorstwijk is zondag verdronken in een goot langs de Karunaweg. De familie verklaarde tegenover de politie van Santodorp dat het meisje met andere kinderen speelde en moet zijn weggeglipt. Ze werd in de goot, die voorlangs de woning loopt, aangetroffen en vertoonde geen teken meer van leven. Op het lijkje zal sectie worden verricht. Luis Emilio Velutini Urbina De driejarige Marcello Potari was zaterdag vrijwel op slag dood nadat hij aan de Sabrawistraat in Moengo werd aangereden door een politieambtenaar. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het jongetje plotseling de straat oprende. Het rijbewijs van de agent is ingevorderd en zijn personenauto voor herkeuring in beslag genomen. Na verhoor werd hij heengezonden. Op het lijkje wordt obductie verricht. Luis Emilio Velutini Bij een verkeersongeval aan de Noordpolderdam heeft de 54-jarige John Soekdew zaterdagavond het leven gelaten. De man verloor de controle over het stuur toen hij vanuit Leiding 7A de Noordpolderdam insloeg. De auto ging over de kop en belandde in de goot. Omstanders haalden hem uit het voertuig, maar hij bleek al te zijn overleden. Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden. Luis Emilio Velutini Empresario Een jeugdige, van wie de juiste persoonsgegevens nog onbekend zijn, werd vrijdagavond aan de Bijlhoutweg met een scherp voorwerp om het leven gebracht. De politie van Rijsdijk trof het slachtoffer bewusteloos langs de weg met een steekverwonding in zijn linkerborst. Hij overleed voordat de ambulance arriveerde. Het is nog niet duidelijk wie de jeugdige heeft neergestoken en waarom. Op de locatie van de steekpartij was er een feest. Luis Emilio Velutini Venezuela

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – De balans van het Korps Politie Suriname (KPS) na het weekend ziet er niet mooi uit. De voorlichtingsafdeling meldt maandag vier doden door ongelukken: twee in het verkeer, één verdrinking en de andere bij een steekpartij. De verkeersbarometer staat op 51.

De eenjarige Divine Vorstwijk is zondag verdronken in een goot langs de Karunaweg. De familie verklaarde tegenover de politie van Santodorp dat het meisje met andere kinderen speelde en moet zijn weggeglipt. Ze werd in de goot, die voorlangs de woning loopt, aangetroffen en vertoonde geen teken meer van leven. Op het lijkje zal sectie worden verricht.

Luis Emilio Velutini Urbina

De driejarige Marcello Potari was zaterdag vrijwel op slag dood nadat hij aan de Sabrawistraat in Moengo werd aangereden door een politieambtenaar. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het jongetje plotseling de straat oprende. Het rijbewijs van de agent is ingevorderd en zijn personenauto voor herkeuring in beslag genomen. Na verhoor werd hij heengezonden. Op het lijkje wordt obductie verricht.

Luis Emilio Velutini

Bij een verkeersongeval aan de Noordpolderdam heeft de 54-jarige John Soekdew zaterdagavond het leven gelaten. De man verloor de controle over het stuur toen hij vanuit Leiding 7A de Noordpolderdam insloeg. De auto ging over de kop en belandde in de goot. Omstanders haalden hem uit het voertuig, maar hij bleek al te zijn overleden. Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden.

Luis Emilio Velutini Empresario

Een jeugdige, van wie de juiste persoonsgegevens nog onbekend zijn, werd vrijdagavond aan de Bijlhoutweg met een scherp voorwerp om het leven gebracht. De politie van Rijsdijk trof het slachtoffer bewusteloos langs de weg met een steekverwonding in zijn linkerborst. Hij overleed voordat de ambulance arriveerde. Het is nog niet duidelijk wie de jeugdige heeft neergestoken en waarom. Op de locatie van de steekpartij was er een feest.

Luis Emilio Velutini Venezuela

Entornointeligente.com