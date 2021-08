Motéis foram projeto da ditadura, mas não entraram na linha

Entornointeligente.com / Apesar do discurso moralista e da mão de ferro para tentar controlar os costumes, a ditadura militar financiou a construção de motéis, o mais emblemático espaço para encontros sexuais no país, que se espalharam a partir de 1968. A liberação de recursos públicos e de incentivos fiscais para o setor foi nos governos dos generais Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, em que a repressão política e social se aprofundou.

Os estabelecimentos receberam dinheiro público porque o governo queria incentivar o turismo, na esteira da criação da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), em 1966. O modelo adotado de expansão da rede de vagas foi baseado no norte-americano, incluiu o “motorist’s hotel” (de onde se origina a palavra motel), ao longo das estradas.

Ainda em atividade, o motel Dunas teve a presença do general Figueiredo, então chefe do gabinete Militar do presidente Médici, em sua festa de inauguração. O Motel Playboy iniciou suas atividades, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, no mítico ano de 1968. O motel funcionou como clube do sexo até 1973. Entrada do Holiday, na Barra da Tijuca, um dos primeiros moteis dedicados ao sexo no país, foi inaugurado em 1968. O motel Vip's, na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro: nome é uma homenagem aos três filhos do proprietário, Vera, Ignácio e Pantaleão. Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Melo lançaram o livro "Os motéis e o poder: da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar". Os planos foram atropelados pela revolução sexual, que levou a uma mudança: os "hotéis suspeitos" ou de "alta rotatividade", que serviam principalmente à prostituição, deram lugar aos motéis para encontros amorosos da classe média urbana e motorizada.

Os estabelecimentos se espalharam pelas capitais e em seguida para as cidades de porte médio. Numa publicação comemorativa dos 20 anos da Embratur, o diretor-adjunto de Planejamento da estatal, Joandre Ferraz, calculava que, desde a criação da empresa, “70% ou mais dos hotéis construídos contaram com incentivos fiscais ou financeiros”. O Anuário Estatístico da Embratur de 1979 apontou a existência de 352 motéis registrados no órgão em 165 municípios de todo o Brasil. Só no Rio, eram 50 estabelecimentos em 15 municípios.

Os benefícios à construção de motéis incluíam isenções de impostos federais, estaduais e municipais.

O hoteleiro Eraldo Alves Cruz, ex-dirigente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que integrou o Conselho Nacional de Turismo (CNTur), responsável por mais de 13 anos pela decisão sobre quais empreendimentos seriam beneficiados, confirmou que empresários pegaram financiamento para investir no sexo:

— É a Lei de Gerson: aproveitaram a legislação. Muitos pegaram financiamento para isso. Ao mesmo tempo, os motéis atraíram a atenção da polícia e as críticas de conservadores. Uma estratégia para se proteger e manter o apoio governamental foi a aliança de empresários com militares.

—Era preciso ter algum administrador que fosse oficial do Exército —lembra o arquiteto Paulo Pontes, que deu aos motéis o corredor de serviço e os quartos de garagens privativas, até hoje característicos desses estabelecimentos.

O espanhol Servando Fernandez D’Avila, o Pepe, lembra bem dessa simbiose com os militares. Pepe é dono do Motel Playboy, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, inaugurado em 1968 e que divide o título de primeiro motel do Brasil com o Holiday, do Rio. Aos 80 anos, e ainda à frente da administração do Playboy, ele conta que se aproximou do comandante do quartel da região, após o golpe de 1964, para garantir sossego nos mais de 50 “hotéis suspeitos” no Brás que mantinha até 1966, alvos frequentes de batidas para combate à prostituição.

A perseguição da polícia aos motéis e "hotéis suspeitos" paulistas teria fim em março de 1973, por um decreto do então governador Laudo Natel que regulamentava as diligências policiais destinadas a "fiscalizar hotéis, ou similares". Segundo Pepe, para isso foi fundamental a intermediação de um dos mais conhecidos nomes da repressão aos estudantes, o coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública do governador Paulo Egydio Martins (1975-79), que foi o responsável pela invasão policial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) , em 1977.

— Depois desse decreto, passamos a ser vistos de outra forma. O dono de motel não era mais um contraventor — lembra Pepe.

Os coronéis dos motéis também protagonizaram escândalos memoráveis. Um deles envolveu o número dois do general Golbery do Couto e Silva no Serviço Nacional de Informações (SNI). O coronel Newton Leitão, em 1980, criou um esquema de seguro contra acidentes para os clientes e tentou forçar os donos de motéis do Rio a comprar as apólices. Houve resistência, porque os proprietários avaliaram que nenhum cliente iria querer assinar um documento que atestava que estava em um lugar de encontros sexuais, especialmente se estivesse cometendo adultério.

Leitão reuniu um juiz, um capitão da PM, um professor de Geografia sem diploma, a Associação de Delegados de Polícia do Rio de Janeiro (Adperj) e uma das maiores seguradoras do país para uma reunião com os donos de motéis. Um repórter de O GLOBO foi escondido e gravou toda a conversa. Nela, os proponentes do negócio diziam que poderiam livrar os empresários de achaques da polícia. A negociata que renderia Cr$ 100 milhões por mês (cerca de R$ 25 milhões em valores de hoje) para o grupo foi desfeita depois da denúncia do jornal. Mas ninguém foi punido. Em 1975, a atriz Leila Cravo foi encontrada nua e inconsciente, na Avenida Niemeyer. Leila sobreviveu, e a polícia concluiu que foi uma tentativa de suicídio, o que não condizia com o relato da atriz. O crime rompeu com a discrição necessária ao negócio e, coincidência ou não, em 13 de novembro de 1975, dois dias depois, foi decidido que os motéis deveriam ser instalados fora do perímetro urbano e manter "a destinação turística".

* Ciça Guedes lançou , com Murilo Fiuza de Melo, pela Amazon, o livro "Os motéis e o poder: da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar".

