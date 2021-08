Messi-PSG! acuerdan por dos años #messi

Entornointeligente.com / Messi y el PSG han llegado a un acuerdo este martes por la mañana después de dos días de negociaciones y se espera que el astro argentino viaje en las próximas horas a la ciudad parisina para ser presentado.

De hecho, es el propio PSG quien ha querido volar en las negociaciones para poder anunciarlo cuanto antes para así complacer a todos los aficionados que se están dando cita estos días en el aeropuerto de París y en el Parque de los Príncipes. En cuanto al acuerdo, este lunes se dio un acelerón y se cerraron aspectos importantes como la duración del contrato , que será dos años más uno opcional. Y hoy a primera hora se ha cuadrado el sueldo del jugador después de pactar previamente los derechos de imagen, comisiones y la forma de pago. Jorge Messi, padre y agente del astro argentino, ha llegado al aeropuerto de Barcelona sobre las 12:00 horas y ha confirmado el acuerdo antes de coger un avión hacia la capital francesa. Ahí ha sido preguntado por quién es el culpable de su marcha: «Averigüen en el club». Sobre el estado de ánimo de Leo al dejar el Barça, añadió: «¿No lo habéis visto triste?».

Poco después ha sido el turno de Messi, que tras tomar tierra en París (a las 15:00 horas) pasará reconocimeinto médico en el Hospital Americano de París , situado en el centro de la ciudad, y esta tarde el club piensa hacer oficial su fichaje sobre las 20:00 horas. Mañana es cuando será presentado por todo lo alto en la Torre Eiffel, tal y como se hizo en su día con Neymar.

#Messi vient de quitter son domicile de Castelldefels pour l’aéroport de Barcelone, direction Paris, en compagnie de ses proches. #Messi just left his house in Castelldefels to Barcelona airport. Road to Paris. pic.twitter.com/SpCHR2EOul

? Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 10, 2021

Ampliar Messi llega al aeropuerto para irse a París y firmar Joan Monfort

A falta de la firma, el Paris Saint Germain cierra un superequipo en este mercado veraniego con las contrataciones de Messi, Ramos, Achraf, Donnarumma y Wijnaldum y de esta forma se convierte en uno de los favoritos para ganar la Champions League.

Lea también: Más de un tercio de hogares venezolanos reciben bombonas de gas doméstico cada tres meses. Otro tercio no recibe Click en el icono y síguenos en las redes:

as.com

Entornointeligente.com