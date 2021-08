Médicos Unidos de Venezuela enumeró 722 muertes por Covid-19 entre trabajadores de la salud

Entornointeligente.com / > A health worker moves a gurney down a corridor at the University Hospital, one of the most important in the training of doctors in the country, in Caracas on June 3, 2021. – The highest salary in the public administration does not reach 10 dollars, even after an increase decreed by President Nicolas Maduro of almost 300%, but diluted from the beginning by the rampant hyperinflation that plagues the country. (Photo by Pedro MATTEY / AFP) Venezuela registra hasta este martes 722 fallecidos del personal de salud debido al Covid-19, luego que se reportara la pérdida de ocho trabajadores del sector en el país, así informó la organización Médicos Unidos.

A través de sus redes sociales, la organización detalló que “el reporte del organismo, con datos entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2021, señala que con la nueva cifra aumenta “a 722 fallecidos. Mientras voceros oficiales anuncian 3.719 totales”.

La ONG detalló que entre los nuevos fallecimientos se encuentran siete médicos cirujanos identificados como Andrea Uzcategui, Ana Martha Dominguez, Nancy Colina, Raul Vasquez Miró, Miretzy Rosillón, Alexis Mendoza y Roger Lespinasse. Además de una Licenciada en Enfermería, Olinda Peña de Mogollon.

Asimismo señalaron que el número de fallecidos se redujo sin embargo hicieron el llamado a no bajar la guardia “se reduce el número de fallecidos pero no debemos bajar la guardia. Exigimos 2das dosis”.

