Hackers roubam R$ 3 bi em criptomoedas, no maior ataque da História

Entornointeligente.com / WASHINGTON — Mais de R$ 3 bilhões, cerca de US$ 600 milhões de dólares, foram roubados em Ethereum e outras criptomoedas do protocolo baseado em blockchain Poly Network, nesta terça-feira. Esse é um dos maiores ataques hackers de criptografia já vistos, conforme informou a Forbes.

“Lamentamos anunciar que a #PolyNetwork foi atacada”, tuitou a empresa na manhã de terça-feira, revelando que os hackers transferiram centenas de milhões de dólares para carteiras de criptomoedas separadas.

O Poly Network é um protocolo de interoperabilidade criado para facilitar a troca de tokens entre diferente blockchains. O projeto surgiu através de uma aliança formada entre as equipes de várias plataformas, como Neo, Ontology e Switcheo.

Os desenvolvedores ainda não divulgaram detalhes sobre como aconteceu o ataque.

Segundo dados da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, anualmente, o gasto com a mineração virtual já está em 113 TeraWatts/hora (TW/h). Neste ano, os mineradores de bitcoin devem gastar cerca de 130 TW/h de energia elétrica ou 0,6% do consumo de energia elétrica no planeta

Como destaca a Forbes, endereços de carteiras de criptomoedas divulgados pela Poly Network mostram transferências, nesta terça-feira, de 2.858 tokens de éter no valor de cerca de US $ 267 milhões, 6.610 moedas binance no valor de mais de US $ 252 milhões e cerca de US $ 85 milhões em tokens de polígono.

O valor combinado dos tokens roubados totaliza cerca de US $ 604 milhões, tornando-o ainda maior do que o ataque de US $ 460 milhões na troca de criptomoedas MT. Gox, que levou à falência da empresa e aumentou a regulamentação nesse novo mercado de ativos.

“Estamos convocando mineradoras de blockchains afetados e corretoras cripto para inserir os tokens dos endereços acima na lista de má reputação”, complementou a empresa na rede social.

A equipe do protocolo pediu que as corretoras bloqueassem qualquer transação relacionada aos endereços vinculados ao ataque. O pedido abrangen os mineradores das criptomoedas roubadas, como USDT, DAI, UNI, SHIB, FEI, wBTC, wETH, RenBTC

O CEO da bolsa de criptomoedas OKEx, Jay Hao, respondeu ao ataque, dizendo que a empresa está "observando o fluxo de moedas e fará [seu] melhor para administrar a situação.", destacou a Forbes.

A Poly Network não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Forbes.

