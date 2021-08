Guillain-Barré: perguntas e respostas sobre a síndrome e por que ela não deve impedir a vacinação contra a Covid-19

RIO — A rara Síndrome de Guillain-Barré (SGB) se tornou um dos assuntos mais recorrentes nas discussões sobre a vacina contra a Covid-19, sobretudo depois do alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de notificação de 34 casos suspeitos da doença após a aplicação de imunizantes .

No entanto, a própria agência destacou que essa reação adversa é rara, não é motivo para a população deixar de se vacinar e que os riscos são menores que os benefícios da imunização completa contra a Covid.

Marco Orsini, neurologista da Universidade Federal Fluminense (UFF), corrobora a posição da agência de saúde. Ele esclarece ainda que a infecção pelo Sars-CoV-2, por si só, também pode provocar a síndrome, além das complicações causadas pela vírus. Isso porque os riscos do desenvolvimento de um quadro grave da Covid-19 são muito maiores do que a de apresentar algum tipo de reação às vacinas.

Ainda de acordo com Orsini, no mundo, a cada ano são registrados de 2 a 3 casos da síndrome por 100 mil habitantes. Os casos notificados à Anvisa, portanto, demonstram um aumento incomum na média anual, embora esperado, como aponta o especialista.

— Qualquer evento que “altere” a imunidade da pessoa pode desencadear a SGB, inclusive vacinas — explica Orsini, frisando que qualquer imunizante, não somente os contra a Covid-19, pode causar a síndrome. — O mundo inteiro está se vacinando ao mesmo tempo, e de forma colossal, então é óbvio que mais casos de Guillain-Barré vão surgir com a vacinação, mas isso não é, jamais, um fator de rejeição aos imunizantes.

A Anvisa fez um pedido para que as fabricantes responsáveis pelas vacinas incluam nas respectivas bulas informações sobre o possível risco da síndrome.

Veja perguntas e respontas sobre a síndrome: O que é a Síndrome de Guillain-Barré? A SGB é um distúrbio neurológico autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca o sistema nervoso do paciente, causando um comprometimento agudo da força muscular, com a redução ou ausência de reflexos motores. A doença pode ser desencadeada, por exemplo, depois de infecções respiratórias e gastrointestinais.

Quais os sintomas da SGB? Visão dupla, dificuldade em mover os olhos, de engolir, falar ou mastigar, além de problemas de coordenação motora, sensação de formigamento nas mãos e pés, fraqueza muscular e problemas com o controle da bexiga e função intestinal.O comunicado emitido pela Anvisa destacou que as pessoas vacinadas devem procurar atendimento médico nos primeiros sinais desses sintomas.

Como é feito o tratamento da SGB? É realizado, na maioria das vezes, com imunoglobulina humana intravenosa (IGIV), um tipo de proteína. Há também a terapia com a troca de plasma do sangue. O tratamento deve ser o mais precoce possível e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem é mais afetado pela SGB? A síndrome ocorre mais frequentemente em homens do que em mulheres. A incidência aumenta com a idade, embora todas as faixas etárias possam ser afetadas. No entanto, a ocorrência nos extremos das faixas etárias são mais incomuns.

Quais são as sequelas da SGB? Cerca de 75% dos pacientes afetados se recuperam completamente após alguns meses, enquanto 20% apresentam algum tipo de sequela da doença. Quase 5% podem morrer se houver um grave comprometimento dos músculos respiratórios.

Quem já teve SGB em outra ocasião pode tomar a vacina? Marco Orsini, neurologista da Universidade Federal Fluminense (UFF), explica que não há contraindicação para quem já passou por esse problema antes. Ainda assim, ele esclarece que é importante procurar a orientação médica.

