CNE abre proceso de postulaciones e impugnaciones de candidatos

Entornointeligente.com / People queue at the National Electoral Council (CNE) headquarters in Caracas, on December 2, 2020 ahead of the weekend’s parliamentary election. — Venezuelan will hold legislative elections on December 6. (Photo by Cristian HERNANDEZ / AFP) La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio informó este lunes que desde este lunes 9 y hasta el 29 de agosto, se abre el proceso de presentación, admisión o rechazo de las postulaciones de candidatos que participarán en las eventuales elecciones regionales previstas para el próximo 21 de noviembre de 2021.

“El CNE da inicio a partir de hoy y hasta el 29 de agosto, al proceso de presentación, admisión o rechazo de las postulaciones de los candidatos y candidatas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales del 21 de noviembre”, escribió D’Amelio en su cuenta en Twitter.

