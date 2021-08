El PSG presenta a Messi con un ?mensaje? al Real Madrid por Mbappé #messi

Entornointeligente.com / La hoja de ruta que tenían en la cabeza aficionados y algunos directivos del Real Madrid para el fichaje de Mbappé este mismo verano pasaba por la resistencia del futbolista a no renovar y por el fichaje de Leo Messi por el PSG. Los dos primeros pasos se han dado, pero el decisivo, el de poner a la venta al añorado crack, no. Y según pasan las horas desde el anuncio del fichaje de Mess i, la sensación en el Real Madrid es que la llegada de Mbappé esta temporada es más que difícil.

Si algo ha demostrado el PSG desde que está en manos de Qatar es que no es un club vendedor. El equipo francés compra lo que quiere y vende sólo lo que a él le interesa, haciendo caso omiso al deseo de muchos jugadores que pidieron salir y a los que cerraron las puertas Como «una cárcel de oro» definió Donato Di Campli , ex agente de Verratti, al conjunto galo. Y en esa jaula de oro se encuentra ahora mismo Mbappé, al que por ahora el PSG no tiene la más mínima intención de vender.

Cuando el PSG se lanzó a por el fichaje de Messi, dejó clara sus intenciones con Mbappé. «No lo vamos a vender» ,dijo Pochettino, trasladando el mensaje que le había hecho llegar Al Khelaifi. El equipo francés ha fichado a Messi para tener uno de los mejores tridentes de la historia. Y obsesionados con la Champions, por su cabeza no pasa reforzar a un rival directo como el Madrid tras firmar a Messi. Y por su había duda, al crack argentino se le ha anunciado con las camisetas de Neymar y del propio Kylian.

Lea también: Las más divertidas y coloridas sandalias de Havaianas para ponerle optimismo a tus días de playa Los mil detalles del vídeo del PSG para anunciar a Messi: un mate, los balones de Oro, Neymar? PSG ¿Libre el año que viene? Tras firmar a Messi, la idea del PSG es seguir presionando a Mbappé para que renueve con ellos . Y si no lo logran, asumen que se marche gratis el año que viene. Por locura que parezca, prefieren agotar el contrato de Mbappé a ingresar una cantidad que rondaría los 200 millones de euros , cifra, por cierto, que es la que necesitaría el PSG para cuadrar sus cuentas. El PSG tiene anunciada para este verano unas ventas por valor de 180 millones, pero por ahora sólo ha soltado jugador por valor de siete. ¿Cómo logrará esquivar las normas del campeonato francés? Es lo que se pregunta el planeta fútbol.

En el Madrid, por ahora, esperan a que el PSG emita alguna señal de debilidad desde el punto de vista financiero y ponga en el mercado a Mbappé, aunque por ahora todos los mensajes que lanza sobre Kylian es que no se toca.

