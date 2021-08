Dos nuevas mujeres acusaron al gobernador de Nueva York por acoso sexual

Entornointeligente.com / Por Dailymail

Sucríbete al #BoletinPatilla Las nuevas acusaciones se producen días después de que la procuradora general del estado, Letitia James, publicara un informe en el que se acusaba a Cuomo de acosar sexualmente a 11 mujeres.

La revelación del lunes significa que el número total de mujeres que han hecho acusaciones contra Cuomo ahora es de 13

Nueve de los acusadores son ex empleados estatales.

En cuanto a las dos mujeres adicionales, aún no está claro quiénes son y qué alegan que les hizo Cuomo y cuándo supuestamente ocurrieron los incidentes.

No se cree que James haya sido informado sobre las nuevas acusaciones, según el New York Post.

Cuomo no ha sido visto en público desde que se publicó el informe de James el martes pasado.

El gobernador emitió una declaración en video pregrabada en la que negó haber ‘tocado a alguien de manera inapropiada’ sugiriendo que la investigación de James había tenido motivaciones políticas.

El domingo, se informó que Cuomo y sus asistentes habían estado tratando de llegar a un acuerdo con su partido por el cual no se postularía para un cuarto mandato como gobernador la próxima semana, a cambio de evitar un juicio político. Esas conversaciones parecen haber fracasado, y la principal asistente del gobernador, Melissa DeRosa, anunció su renuncia el domingo.

El lunes, se reveló que DeRosa renunció porque sintió que sus días en el cargo estaban inevitablemente contados, según un nuevo informe.

DeRosa, de 38 años, quien se desempeñó como la poderosa Secretaria del Gobernador del Estado de Nueva York, anunció su partida en un comunicado el domingo por la noche que en particular no mencionó a Cuomo.

Con Cuomo enfrentando presión para renunciar y la amenaza de juicio político después de que el informe del Fiscal General de Nueva York lo calificara de una plaga sexual, DeRosa creía que no tenía camino para permanecer en el cargo y ya no estaba dispuesto a defenderlo en público, una persona. familiarizado con el asunto, dijo al New York Times .

El informe de la procuradora general Letitia James, que concluyó que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres, fue más mordaz y dañino de lo que esperaban sus principales ayudantes, incluido DeRosa, dijeron las fuentes al periódico.

DeRosa, el ayudante más cercano de Cuomo, renunció luego de admitir en un comunicado que “los últimos dos años han sido emocional y mentalmente duros”.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir a la gente de Nueva York durante los últimos 10 años”, dijo DeRosa en un comunicado. La resistencia, la fuerza y ??el optimismo de los ‘neoyorquinos en los momentos más difíciles me han inspirado todos los días.

“Personalmente, los últimos dos años han sido difíciles emocional y mentalmente. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de haber trabajado con colegas tan talentosos y comprometidos ‘.

De manera reveladora, la declaración de DeRosa no hizo una sola referencia a Cuomo, de quien se dice que era extremadamente cercana.

Cuomo, quien durante meses dijo que el público se ‘sorprendería’ una vez que compartiera su versión de la historia, no ha hablado públicamente desde la publicación de un informe de 168 páginas escrito por dos abogados independientes que fueron seleccionados por el fiscal general del estado para investigar.

Una asistente ejecutiva que acusó a Cuomo de manosearla dijo que lo que le hizo el gobernador fue un crimen. Fue la primera mujer en presentar una denuncia penal contra Cuomo.

En su primera entrevista pública en la que se identificó, Brittany Commisso le dijo a CBS This Morning que el gobernador “debe rendir cuentas”.

Commisso ha dicho que Cuomo metió la mano debajo de su camisa y la acarició cuando estaban solos en una habitación en la Mansión Ejecutiva el año pasado y en otra ocasión le frotó el trasero mientras posaban para una foto.

“Él violó la ley”, dijo en la entrevista del lunes por la mañana.

En la entrevista, Commisso también describió cómo los avances de Cuomo se volvieron más audaces con el tiempo y explicó que tenía miedo de presentarse debido a su poder.

‘La gente no lo entiende, es el gobernador del estado de Nueva York. Es un luchador profesional “, dijo. No ha sido fácil.

Cuomo ha negado rotundamente haber tocado a alguien de manera inapropiada, pero reconoció haber abrazado y besado a sus asistentes y a otras personas.

Para continuar leyendo, haga clic en el siguiente link.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com