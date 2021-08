Demandan al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual

Entornointeligente.com / 10 de Agosto – Una de las acusadoras de Jeffrey Epstein presentó el lunes una demanda en contra del príncipe Andrés de Inglaterra, poniendo en un contexto legal los reiterados señalamientos públicos hacia el miembro de la monarquía británica, incluyendo que la agredió sexualmente cuando ella tenía 17 años. Los abogados de Virginia Giuffre presentaron la denuncia en el mismo tribunal federal de Manhattan en el que se acusó formalmente a Epstein de tráfico sexual. El financiero se quitó la vida un mes después, a los 66 años, en la celda federal en la que aguardaba la fecha de su juicio. Giuffre ha acusado en repetidas ocasiones a Epstein, a su expareja Ghislaine Maxwell y a Andrés, pero la demanda representa la primera vez en la que confronta directamente al príncipe en un marco formal. La denuncia además aumenta la presión en cuestión de relaciones públicas sobre el miembro de la monarquía, incluso si está fuera del alcance de los tribunales. A través de un comunicado, Giuffre señaló que “responsabilizaba al príncipe Andrés por lo que me hizo”. “Los ricos y poderosos no están están exentos de rendir cuentas por sus acciones. Espero que otras víctimas vean que no se tiene que vivir en silencio y temor, y recuperen sus vidas al alzar la voz y exigir justicia”. “No tomé esta decisión a la ligera”, añadió. “Como madre y esposa, mi familia es lo primero -y sé que estas acciones me harán blanco de nuevos ataques de parte del príncipe Andrés y sus representantes-, pero sabía que si no tomaba está acción, los decepcionaría a ellos y a otras víctimas”. A finales de 2019, el príncipe Andrés declaró al programa Newsnight de la cadena BBC que nunca tuvo relaciones sexuales con Giuffre. “Eso nunca pasó”, afirmó. Aseguró que “no recuerda” haberla conocido y le dijo al entrevistador que hay “varias cosas que no están bien” sobre el relato de Giuffre, quien asegura que el encuentro ocurrió en 2001. “Puedo decir absoluta y categóricamente que eso nunca pasó”, declaró Andrés. La entrevista fue fuertemente criticada, y algunos acusaron a Andrés de mostrarse desconsiderado con las víctimas de Epstein. Poco después, el príncipe renunció a sus deberes reales. Giuffre ha asegurado desde hace años que Maxwell la reclutó cuando tenía 17 años y que fue víctima de abusos sexuales por parte de Epstein y Maxwell entre 1999 y 2002. De acuerdo con la denuncia, en la que se solicita una indemnización no especificada por daños y perjuicios, el príncipe abusó de ella en varias ocasiones cuando aún no había cumplido los 18 años.

