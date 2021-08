Capturaron a pareja que calcinó a su hija de cinco años en Perú

Ambos fueron intervenidos en diciembre pasado y salieron con orden de comparecencia. Ella escapó del hospital donde fue internada por las graves quemaduras que tenía en el cuerpo, y junto a su conviviente, se convirtieron en prófugos. Se mantuvieron ocultos en casa de sus familiares. La mañana de ayer fueron atrapados por los policías de Inteligencia y Homicidios de Dirincri, en el pasaje San Juan y avenida San Lucas.

Así ocurrió el crimen

La mujer, que tiene cuatro meses de embarazo, y su pareja, son acusados de asesinar a la hijita de ella, de apenas cinco años, y quemarla en un cilindro, en diciembre del año pasado en una vivienda prestada en San Juan de Lurigancho. En aquella oportunidad, Kelly Rojas, madre de la niña, intentó mover los restos calcinados y sufrió graves quemaduras en el cuello, tórax, brazos y manos. Fue trasladada al hospital de San Juan de Lurigancho. Durante las investigaciones, se estableció que la mujer le pidió prestada la casa, ubicada en el asentamiento María de Jesús, en el sector de Jicamarca, a su hermano Ángel Oré Páucar, y allí habría cometido el horrendo asesinato.

“Cuando ella llegó a la casa con su pareja, vi que jalaban una mochila con rueditas. Pensé que era ropa, pero creo que ahí llevaba a mi sobrinita. Días después mi excuñado (padre de mi sobrinita) me llamó y me dijo que vaya a su casa en El Agustino. Allí me contó que la niña murió al caer de las escaleras, pero no creí en esa versión y fui a denunciar la desaparición en la comisaría de 10 de octubre”, dijo Oré Páucar.

