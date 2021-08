Biólogo denuncia ter sido vítima de racismo em voo da GOL com carrapatos: 'Você se sente como uma pessoa imunda'

Entornointeligente.com / RIO — O biólogo Bruno Henrique Dias Gomes, de 25 anos, relatou ter sido vítima de racismo durante um voo da GOL que seguia de Marabá (PA) para Brasília, no dia 7 de junho deste ano. Segundo ele, um carrapato caiu em seu celular e, em seguida, no piso da aeronave. Ao fazer a reclamação para um comissário, Gomes diz ter ele suspeitado que o parasita havia caído de seu cabelo.

Inscrições estão abertas: Nasa procura voluntários para simular missão em Marte

O passageiro, que é negro e usa cabelo afro, acusa o funcionário da companhia aérea de tê-lo ofendido com a suspeita. Outro carrapato caiu na mulher que estava a seu lado. O comissário chegou a dizer, de acordo com Gomes, que a situação era impossível de acontecer. Procurada, a GOL confirmou relatos da presença dos parasitas no voo e afirmou que vai apurar a denúncia contra o comissário.

Apelação foi rejeitada: Canadense perde recurso e é condenado à morte na China por tráfico de drogas

— Eu tinha feito um concurso público e tive meu voo cancelado por uma empresa. Tive que pegar um ônibus de Belém para Marabá e, lá, contratei a GOL. Quando já estávamos voando, eu e a passageira ao lado sentimos algo no corpo. E aí apareceu no encosto de braço um carrapato. Tentei capturar e não consegui — contou o biólogo

Similar ao Ebola: Guiné registra a primeira morte causada pelo vírus de Marburg na África Ocidental

Ele disse ter chamado um comissário, que alegou ser impossível a situação relatada. Bruno colocou os fones e voltou a assistir a uma série. Foi quando um carrapato caiu na tela de seu celular. O comissário foi chamado de novo e levou o parasita. Momentos depois, um outro carrapato caiu no ombro da passageira sentada ao lado do biólogo:

Um dos carrapatos vistos durante o voo Foto: Foto do leitor

— Aí já estava um burburinho danado. O pessoal de quatro, cinco fileiras à frente levantou e começou a falar: “é carrapato, é carrapato!”. Nós levantamos o assento para procurar. E, então, nos ofereceram para trocar de lugar. A passageira que estava no meio trocou. Eu não quis trocar porque estava na poltrona do corredor que me acomoda melhor, pois tenho 1,96m. E no meio disso me falaram que os carrapatos poderiam ter vindo numa bagagem, no sapato de alguém. Que poderia até ter caído do meu cabelo.

PUBLICIDADE ‘Pessoa que não tem a higiene em dia’ O jovem contou que, ao descer do avião, chamou uma atendente de solo. De acordo com o relato do jovem, ela disse que Gomes poderia registrar uma queixa “mas que não dava em nada, infelizmente”. Já no balcão de reclamação ele afirmou que não havia ninguém. Bruno foi para casa e contou ter feito uma queixa no site da GOL, no Reclame Aqui e no consumidor.gov.br. De acordo com Bruno, por causa da reclamação neste último, a companhia aérea entrou em contato com ele.

O biólogo disse que foram oferecidos R$ 500 para que tivesse “uma nova experiência com a GOL”. Ele disse que esse nao era o foco da queixa e, sim, que a equipe fosse instruída melhor. Mais tarde, o biólogo afirmou ter conversado com um parente que cursou Direito e essa pessoa afirmou que o episódio ocorrido durante o voo havia sido constrangimento e racismo.

— Eu sou profissional da área de saúde preto. Numa hora dessas você se sente como uma pessoa imunda, que não tem a higiene em dia. E isso afeta o julgamento das pessoas que estavam ao redor — disse.

Como é de religião de matriz africana e está de preceito, Bruno disse ainda não ter podido ir ao aeroporto para registrar uma ocorrência. Mas afirmou que em dez dias poderá ir ao local e tomar as providências.

PUBLICIDADE Empresa vai apurar o ocorrido Em nota, a GOL afirmou que vai apurar o ocorrido e que “não compactua com quaisquer atitudes discriminatórias”:

“A GOL recebeu relatos de carrapatos durante o voo G3 1884, no dia 7 de junho na rota Marabá-Brasília, e acredita que os insetos possam ter sido transportados acidentalmente em alguma mala de mão.

Todas as aeronaves da Companhia passam por procedimentos diários e rigorosos de sanitização, e a dedetização das aeronaves é realizada periodicamente, em curtos intervalos de tempo, como parte da rotina mandatória de manutenção. Como forma de compensação ao Cliente e para que ele tenha uma nova oportunidade e experiência em voar com a GOL, foi lhe oferecido crédito disponível para uso até 31/07/2022, conforme também consta no site Consumidor.gov.

A GOL também reitera que não compactua com quaisquer atitudes discriminatórias, preza pelo respeito e pela valorização das pessoas e vai apurar o ocorrido”.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com