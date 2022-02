Wordle en espaáol, reto #35: solución de la palabra hoy 10 de febrero; pistas y consejos

Entornointeligente.com / P ara quien no lo sepa aún, Wordle es un juego de habilidad mental en el que hay que adivinar una palabra de cinco letras en un máximo de seis intentos . El juego te ayuda diciendo qué letras has acertado (destacadas en color amarillo) y también si has descubierto su lugar en la palabra (destacadas en color verde).

Wordle ya se ha convertido en el día a día de muchas personas y las redes sociales están inundadas de usuarios que cuelgan sus resultados en ellas. 2022 ha sido el año de explosión de este sencillo juego, que nació durante los meses de confinamiento en la pandemia del coronavirus y que ya supera los dos millones de jugadores.

Consejos y pistas para la palabra de hoy En primer lugar, lo más importante en este juego es mantener la calma , no es necesario adivinar la palabra en el primer intento, hay seis oportunidades para hacerlo. Como segundo consejo, trata de combinar las letras más usadas en español; es decir, las vocales y consonantes como C, N, R, D o T .

Ahora vamos con las pistas para el Wordle de hoy, 10 de febrero. Tranquilo, no habrá ningún spoiler.

Se trata de una palabra con dos consonantes y tres vocales Acabada en doble vocal Una de las vocales se repite Para descartar una vocal, la A no se encuentra en la palabra de hoy. Es una palabra masculina , es decir, lleva delante el determinante El En relación a su significado, no es una palabra que se use de forma común, aunque sí en ciertos campos más especializados como la Química . Se podría decir que todos lo hemos estudiado en mayor o menor medida en el instituto .

¿Ya la tienes? No trates de pensar en palabras muy utilizadas, seguramente lo hayas pronunciado no más de un par de veces en tu vida, a no ser que te dediques a trabajar con ello.

Solución a la palabra del día en Wordle en español, día 10 de febrero de 2022 Si hoy te sientes bloqueado y las pistas no te han conseguido llevar a la resupuesta de la palabra Wordle de hoy te decimos la respuesta. La solución al desafío de hoy es LITIO .

El litio es un elemento qwuímico cuyo símbolo es Li. Su número atómico es 3 y su Valencia es 1. Uno de los principales usos de este metal son las baterías eléctricas por ser de larga duración

