Valentina Quintero: La dictadura no entiende la naturaleza

LA PRENSA DE LARA | Agencias.- La periodista Valentina Quintero se refirió este jueves a la denuncia que realizó la ONG SOS Orinoco sobre una fiesta privada en la cima del Kusari Tepuy (Cerro Venado) en el Parque Nacional Canaima del estado Bolívar.

«La dictadura no entiende la naturaleza. No le interesa. No la aprecia. Por eso existe el arco minero . Se hacen mansiones en el el Ávila y también en Los Roques. Se tala y se quema. Se arrasa. Se destruye la reserva de Cuare. Se contamina Morrocoy. Se le entrega Paria a los narcos. El poder es así. Y quienes actúan bajo el amparo de la dictadura siguen su ejemplo», escribió en Instagram.

La bloguera de viajes venezolana destacó que los parques nacionales tienen reglamentos de uso y manejo. Según SOS Orinoco este tipo de fiesta viola el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, en los artículos 19 y 20, donde delimitan las actividades prohibidas y restringidas en los parques nacionales, reseña El Pitazo.

Quintero aseguró que consultó a Roberto Simón, cacique de Canaima y a Domingo Castro, cacique general del sector 2 Kamarata Kanaimö, sobre su posición en relación con la fiesta en la cima del Kusari y le dijeron qu e no querían pronunciarse hasta llegar a Canaima.

A propósito de este caso y la publicación que realizó en sus redes, Valentina Quintero también ha realizado otras denuncias sobre el daño medioambiental en otras zonas del país. A continuación algunos casos reseñados por El Pitazo:

– ONG, activistas y diputados del Parlamento venezolano alertaron en agosto de 2020 del riesgo ambiental que enfrentaban las costas de de Carabobo y Falcón por un derrame petrolero . De acuerdo con la Fundación Azul Ambientalistas, una mancha de aproximadamente 260 kilómetros de hidrocarburos vertidos por la Refinería El Palito afectó a las playas de Carabobo y el Parque Nacional Morrocoy.

– En marzo de 2021 pescadores del eje costero de Paraguaná observaron un derrame petrolero a la altura de la población de Tiguadare, municipio Carirubana. Este fue el cuarto derrame de petróleo que afectó el eje costero de Falcón en menos de un año.

– La Alianza Rebelde Investiga (ARI) reseñó cómo las nuevas construcciones en Los Roques violan el marco jurídico vigente y amenazan con destruir la belleza este territorio, mediante la activación de complejos de turismo masivo. Para diciembre de 2021 se reportaba que en El Gran Roque, la isla poblada del archipiélago, una serie de construcciones de concreto bajo el estupor y crítica de habitantes, ambientalistas y la comunidad científica vinculada desde hace décadas con esta área protegida.

– ARI también narró que a tan solo 23 kilómetros del Salto Ángel hay al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar. La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní que desemboca en el Embalse de Guri.

– En el año 2021, el Ávila fue tema de conversación: las deforestaciones no cesaron, los ciclistas montañeros asistieron a recorridos en la zona protegida, fueron construidas mansiones en Galipán y el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación de una ciudad comunal.

Fuente informativa: El Pitazo .

