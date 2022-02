Valentina Quintero estalla en contra de fiesta en tepuy de Canaima

Entornointeligente.com / A través de su cuenta de Instagram, la periodista Valentina Quintero rechazó contundentemente la fiesta que se celebró en el tepuy Kusari en el Parque Nacional de Canaima, zona virgen de la naturaleza venezolana por lo que se hizo viral en las redes sociales.

Quintero responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro sobre los hechos y manifestó “que no entienden la naturaleza”.

“La dictadura no entiende la naturaleza. No le interesa. No la aprecia. Y quienes actúan bajo el amparo de la dictadura siguen su ejemplo”, expresó.

En este sentido, la especialista en turismo resaltó que los espacios naturales son solo para disfrutarlos de la manera “más sana posible” y que son exclusivamente para extasiarse con la naturaleza.

“Los parques nacionales -en el mundo entero- son espacios para el asombro. Para extasiarse con la naturaleza. Para oír el viento y contemplar sus bondades. Son espacios protegidos por ley porque son únicos e irrepetibles”, explicó.

Cabe destacar que, el Ministerio Público informó que se realizará un investigación sobre los daños que se generaron en esta zona natural del país y aseguró que dichas averiguaciones estarán en la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental.

