Un rarísimo diamante negro fue subastado por más de 4,2 millones de dólares

«El Enigma», el diamante negro más grande de la historia de las subastas públicas se vendió en la Casa Sotheby's de Londres por más de 4,2 millones de dólares, el cliente efectuó el pago en bitcóines.

«El diamante negro El Enigma, de 555,55 quilates, fue adquirido por 3.161.000 libras esterlinas, o 4.292.322 dólares USA. El cliente prefirió pagarlo en criptomoneda», comunicó Sotheby’s en Twitter.

#AuctionUpdate “The Enigma”: This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8

Este diamante negro, de 555,55 quilates y 55 caras sería uno de los más difíciles de tallar debido a su resistencia. Se compone de una infinidad de pequeños diamantes, grafito y carbono, y nunca antes había sido mostrado por su dueño, cuyo nombre permanece oculto.

El Enigma fue incluido en el Libro Guinness de los Récords en 2006, así como en los registros de Gübelin y GIA, como uno de los diamantes facetados más grandes.

Esa piedra preciosa permaneció durante más de 20 años en una colección privada antes de ser subastada.

